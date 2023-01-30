В ХМАО производителя питьевой воды подозревают в нелегальном розливе. Инсайд

31 января 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

В Мегионе проверяют местного производителя питьевой воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Мегионе производителя питьевой бутилированной воды «Мегионская-1» подозревают в незаконном розливе без лицензии. Источник URA.RU в силовых структурах ХМАО сообщил, что индивидуальным предпринимателем заинтересовалась прокуратура после жалобы на отсутствие номера скважины на сайтах электронных каталогов. «Непонятно, откуда производитель бутилированной воды „Мегионская-1“ берет воду. Номера скважины, указанной на этикетке, нет ни в каталоге Роснедр, ни в каталоге учета карточек буровых на воду. Договора с местными ресурсниками у производителя тоже нет, а само предприятие стоит на берегу реки. На предпринимателя пожаловались в прокуратуру», — сообщил инсайдер. В прокуратуре ХМАО подтвердили, что в Мегионе получили такую жалобу в отношении производителя воды, однако ее перенаправили по подведомственности в территориальное отделение Роспотребнадзора. «Жалоба только поступила из прокуратуры, мы разбираемся, пока никаких подробностей сообщить не можем», — прокомментировала и. о. руководителя Роспотребнадзора по Нижневартовску, Нижневартовскому району и Мегиону Светлана Дегтярева.

В Мегионе производителя питьевой бутилированной воды «Мегионская-1» подозревают в незаконном розливе без лицензии. Источник URA.RU в силовых структурах ХМАО сообщил, что индивидуальным предпринимателем заинтересовалась прокуратура после жалобы на отсутствие номера скважины на сайтах электронных каталогов. «Непонятно, откуда производитель бутилированной воды „Мегионская-1“ берет воду. Номера скважины, указанной на этикетке, нет ни в каталоге Роснедр, ни в каталоге учета карточек буровых на воду. Договора с местными ресурсниками у производителя тоже нет, а само предприятие стоит на берегу реки. На предпринимателя пожаловались в прокуратуру», — сообщил инсайдер. В прокуратуре ХМАО подтвердили, что в Мегионе получили такую жалобу в отношении производителя воды, однако ее перенаправили по подведомственности в территориальное отделение Роспотребнадзора. «Жалоба только поступила из прокуратуры, мы разбираемся, пока никаких подробностей сообщить не можем», — прокомментировала и. о. руководителя Роспотребнадзора по Нижневартовску, Нижневартовскому району и Мегиону Светлана Дегтярева.