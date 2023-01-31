С 1 февраля выплаты будут увеличены на 11,9%
Пособия для семей с детьми, а также пенсии для ветеранов будут увеличены на 11,9%. URA.RU рассказывает о выплатах, которые увеличатся с 1 февраля 2023 года.
- Вырастет пособие по беременности и родам. Выплата увеличится с 767,72 до 859,08 рубля.
- С 1 февраля будет проиндексировано пособие при рождении ребенка. После индексации оно будет равно 22909 рублей. Ранее сумма пособия составляла 20472 рублей.
- Увеличится размер ежемесячной выплаты пособия по уходу за ребенком. С февраля оно составит 7,9 тысячи рублей. Она будет выплачиваться до момента, когда ребенок достигнет полутора лет и составит 8591 рублей.
- Проиндексируется пособие для беременных жен военнослужащих по призыву. Размер выплаты составит 36278 рублей.
- Размер материнского капитала так же возрастет. Выплата на первого ребенка будет равна почти 587 тысячам рублей. Маткапитал на второго ребенка составит порядка 775,6 тысячи рублей.
- Будет проиндексирована ежемесячная выплата ветеранам. Пособие для ветеранов боевых действий будет равно 3,9 тысячи рублей. При этом, те, кто обладает званием «Героя труда», будут получать до 61,6 тысячи рублей, а герои России до 83,5 тысячи.
- Вырастет сумма ежемесячных страховых пенсий. С февраля платеж будет равен 131 731,99 тысячи рублей.
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