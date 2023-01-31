Новые рабочие места появятся в Курганской области

Алексей Бобров (слева) и Вадим Шумков 31 января обсудили социальное развитие Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Создавать новые рабочие места и производства планируется в Курганской области. Об этом договорились губернатор региона Вадим Шумков и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров в ходе совещания 31 января.

Новые производственные линии будут открыты в ближайшее время в Курганском индустриальном парке. При поддержке правительства здесь появится производство нескольких видов труб, которые в том числе широко используют в нефтедобыче. А также абсолютно новой продукции — литых корпусов для светильников. Специально для этого с использованием субсидии приобретено оборудование для литья алюминия под давлением. Это даст столице региона более 50 высокооплачиваемых рабочих мест. Во втором полугодии 2022 года здесь же была запущена новая производственная линия по выпуску полиэтиленовой трубы ПЭ100.

«Будем увеличивать наши платежи в бюджет, будут новые высокооплачиваемые рабочие места. Будем поддерживать здоровые политические силы. Я не так часто бываю в Кургане, но вижу, как поменялся город, люди поменялись, люди больше улыбаются. Проезжали, светятся витрины, люди в кафе пьют кофе. Это другая совершенно жизнь», — рассказал Алексей Бобров.

Губернатор Шумков отметил, что развитие региона направлено в сторону социальных и инфраструктурных проектов, в которых активное участие принимает «Корпорация СТС». «Обсудили еще несколько проектов. Приоритеты компании, которые мы обсуждали раньше, — это здоровье людей, помощь инвалидам, спорт, ребятишки, образование. По этим векторам будем двигаться дальше», — сказал глава региона.

В Кургане уже реализовали очередной важный социальный проект: 31 января прошло торжественное открытие спортивно-рекреационного парка «Энергетик», который появился на месте стадиона «Локомотив». Инициатором реконструкции стал Вадим Шумков, финансовую помощь оказала компания «СУЭНКО» (входит в «Корпорацию СТС»).