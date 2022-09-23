В Кургане дали старт новому проекту, который нужен всему Уралу

В Курганском индустриальном парке будут производить трубы, которые прослужат до ста лет

23 сентября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Алексей Бобров (на фото справа) и Вадим Шумков запустили новое производство в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Зауралья Вадим Шумков и представитель резидентов Курганского индустриального парка Алексей Бобров запустили новую производственную линию по выпуску полиэтиленовых труб. Продукцию будут использовать профильные предприятия всего Урала, передает корреспондент URA.RU. «Курганское ЖКХ будет работать с курганской продукцией», — отметил Шумков. На следующий год также в планах запустить и другие новые производства на этой площадке. Алексей Бобров подчеркнул, что в развитии индустриального парка большую роль играет поддержка со стороны областных властей. «То, что вы здесь видите, успех, о котором говорит Вадим Михайлович, это помощь региона. И перспективы развития обусловлены конструктивным сотрудничеством и кадровым потенциалом, который есть в Кургане. Здесь очень много квалифицированных инженерно-технических сотрудников, которых мы привлекаем. За последнее время средняя зарплата выросла на 40%. В среднем здесь рабочий получает 60 тысяч рублей, мастера — где-то 90 и чуть больше», — сказал он. Производить трубы на этой площадке будет Курганский завод комплексных технологий (КЗКТ) — резидент парка. Их будут использовать предприятия жилищно-коммунального комплекса и энергетики не только в Кургане, но и во всем УрФО. Трубы высокопрочные, долговечные. Выдержат любой мороз. «Срок службы труб данного типа составляет до ста лет, что позволяет существенно снизить затраты на их эксплуатацию и ремонт», — подчеркнул генеральный директор КЗКТ Наркис Галиаскаров. Курганский индустриальный парк был открыт в 2016 году и стал первой подобной площадкой в регионе. Ранее URA.RU писало, что в ближайшие годы в Курганской области будет девять таких площадок. Их создание активно продвигает Шумков. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Зауралья Вадим Шумков и представитель резидентов Курганского индустриального парка Алексей Бобров запустили новую производственную линию по выпуску полиэтиленовых труб. Продукцию будут использовать профильные предприятия всего Урала, передает корреспондент URA.RU. «Курганское ЖКХ будет работать с курганской продукцией», — отметил Шумков. На следующий год также в планах запустить и другие новые производства на этой площадке. Алексей Бобров подчеркнул, что в развитии индустриального парка большую роль играет поддержка со стороны областных властей. «То, что вы здесь видите, успех, о котором говорит Вадим Михайлович, это помощь региона. И перспективы развития обусловлены конструктивным сотрудничеством и кадровым потенциалом, который есть в Кургане. Здесь очень много квалифицированных инженерно-технических сотрудников, которых мы привлекаем. За последнее время средняя зарплата выросла на 40%. В среднем здесь рабочий получает 60 тысяч рублей, мастера — где-то 90 и чуть больше», — сказал он. Производить трубы на этой площадке будет Курганский завод комплексных технологий (КЗКТ) — резидент парка. Их будут использовать предприятия жилищно-коммунального комплекса и энергетики не только в Кургане, но и во всем УрФО. Трубы высокопрочные, долговечные. Выдержат любой мороз. «Срок службы труб данного типа составляет до ста лет, что позволяет существенно снизить затраты на их эксплуатацию и ремонт», — подчеркнул генеральный директор КЗКТ Наркис Галиаскаров. Курганский индустриальный парк был открыт в 2016 году и стал первой подобной площадкой в регионе. Ранее URA.RU писало, что в ближайшие годы в Курганской области будет девять таких площадок. Их создание активно продвигает Шумков.