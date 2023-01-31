Силовики возбудили уголовное дело по факту гибели пятерых человек в Свердловском поселке

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном доме тел 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Свердловской области.
«Сообщение в полицию об обнаружении пяти тел поступило поздним вечером 31 января. Происшествие произошло в частном жилом доме по улице Крупской в поселке Дружинино Нижнесергинского муниципального района (Свердловская область). На место происшествия направлена усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов следственного управления», — рассказали в пресс-службе СК Свердловской области.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что сыщики уголовного розыска совместно с участковыми устанавливают личности и точные данные погибших. «По одной из версий, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за нарушения правил пользования печным оборудованием», — добавил Горелых.
Ранее URA.RU сообщало о гибели пяти человек в поселке Дружинино Свердловской области. Предварительной причиной смерти жителей стало отравление угарным газом.
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