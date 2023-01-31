Крупный нефтяной инвестор задолжал Тюмени деньги за аренду земли

Нефтяная компания «Русинвест» накопила долги перед администрацией Тюмени

01 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

«Антипинский НПЗ» задолжал Тюмени деньги за аренду земли Фото: Эдуард Богданов © URA.RU «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», принадлежащий крупному инвестору — ООО «Русинвест», вошел в число должников по аренде муниципальной земли у мэрии Тюмени. Список тех, кто накопил долги перед муниципалитетом, URA.RU предоставили в администрации города. «Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, на 2022 год составлял 23,9 млн рублей. Недополучено 47,1%. 2,7% из них — это сумма задолженности по действующим договорам. Крупными должниками выступают АО „Антипинский НПЗ“, ООО „Цезарь“, ИП Пирдамова Гюлчемен Рамазановна. Взыскание осуществляется в досудебном и судебном порядке», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Антипинский НПЗ, вошедший в список должников, принадлежит компании «Русинвест». Имущество предприятия она приобрела в 2021 году, за без малого 111 млрд рублей. В январе 2022 года на заводе произошел крупный пожар, что сократило былые объемы производства. Спустя 10 месяцев губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что предприятие восстановилось, а в декабре 2022 года объявил о заключении инвестиционного соглашения между «Русинвест» и правительством региона. В его рамках вблизи завода построят товарный парк нефтепродуктов стоимостью 4 млрд рублей, что обещает бюджету области прирост налоговых отчислений. URA.RU направило запрос о причинах неоплаты арендных платежей в адрес ООО «Русинвест». Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Антипинский нефтеперерабатывающий завод», принадлежащий крупному инвестору — ООО «Русинвест», вошел в число должников по аренде муниципальной земли у мэрии Тюмени. Список тех, кто накопил долги перед муниципалитетом, URA.RU предоставили в администрации города. «Прогноз поступлений по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, на 2022 год составлял 23,9 млн рублей. Недополучено 47,1%. 2,7% из них — это сумма задолженности по действующим договорам. Крупными должниками выступают АО „Антипинский НПЗ“, ООО „Цезарь“, ИП Пирдамова Гюлчемен Рамазановна. Взыскание осуществляется в досудебном и судебном порядке», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Антипинский НПЗ, вошедший в список должников, принадлежит компании «Русинвест». Имущество предприятия она приобрела в 2021 году, за без малого 111 млрд рублей. В январе 2022 года на заводе произошел крупный пожар, что сократило былые объемы производства. Спустя 10 месяцев губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что предприятие восстановилось, а в декабре 2022 года объявил о заключении инвестиционного соглашения между «Русинвест» и правительством региона. В его рамках вблизи завода построят товарный парк нефтепродуктов стоимостью 4 млрд рублей, что обещает бюджету области прирост налоговых отчислений. URA.RU направило запрос о причинах неоплаты арендных платежей в адрес ООО «Русинвест». Ответ ожидается.