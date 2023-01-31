В пермском минздраве озвучили, что не нужно есть, чтобы не заболеть раком

01 февраля 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

В минздраве просят пить чистую воду для профилактики рака Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рафинированный сахар, белая мука, лапша быстрого приготовления, хлопья и полуфабрикаты могут спровоцировать развитие многих заболеваний и расстройств. Сотни вредных соединений, от пестицидов до тяжелых металлов, содержит также водопроводная вода. Об этом сообщается на сайте минздрава Пермского края. Ко Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля) ведомство опубликовало список, что не следует употреблять, чтобы не образовалась злокачественная опухоль. «Водопроводная вода содержит сотни вредных соединений, от пестицидов до тяжелых металлов. Установите хороший, надежный фильтр на водопроводный кран дома и на рабочем месте, очищайте воду от хлора, фтора и других загрязнений. Рафинированный сахар и обработанные злаки трудно перевариваются и могут вызвать расстройство кишечника. Чем больше модификаций было внесено в продукт, тем вреднее он становится», — указано на сайте ведомства. В краевом минздраве просят не жарить еду во фритюре и свести к минимуму потребление фаст-фуда, жареного картофеля и картофеля фри, так как, по словам ведомства, при высокой температуре приготовления разрушаются полезные компоненты и образовываются вредные токсичные вещества. Также специалисты не советуют нагревать продукты в пластиковых контейнерах или хранить в них горячую еду. Соединения, которые содержатся в пластиковой упаковке, при нагреве могут выделять вещества, разрушающие нейроэндокринную систему, сообщили в минздраве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рафинированный сахар, белая мука, лапша быстрого приготовления, хлопья и полуфабрикаты могут спровоцировать развитие многих заболеваний и расстройств. Сотни вредных соединений, от пестицидов до тяжелых металлов, содержит также водопроводная вода. Об этом сообщается на сайте минздрава Пермского края. Ко Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля) ведомство опубликовало список, что не следует употреблять, чтобы не образовалась злокачественная опухоль. «Водопроводная вода содержит сотни вредных соединений, от пестицидов до тяжелых металлов. Установите хороший, надежный фильтр на водопроводный кран дома и на рабочем месте, очищайте воду от хлора, фтора и других загрязнений. Рафинированный сахар и обработанные злаки трудно перевариваются и могут вызвать расстройство кишечника. Чем больше модификаций было внесено в продукт, тем вреднее он становится», — указано на сайте ведомства. В краевом минздраве просят не жарить еду во фритюре и свести к минимуму потребление фаст-фуда, жареного картофеля и картофеля фри, так как, по словам ведомства, при высокой температуре приготовления разрушаются полезные компоненты и образовываются вредные токсичные вещества. Также специалисты не советуют нагревать продукты в пластиковых контейнерах или хранить в них горячую еду. Соединения, которые содержатся в пластиковой упаковке, при нагреве могут выделять вещества, разрушающие нейроэндокринную систему, сообщили в минздраве.