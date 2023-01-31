31 января 2023

Безработный тюменец обманул банк на сотни тысяч рублей и сбежал из города

© Служба новостей «URA.RU»
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Получив вожделенный кредит мужчина поменял номер телефона и сбежал из Тюмени Фото:

Безработный житель Тюмени захотел взять кредит, а чтобы банк одобрил заявку, наврал о своей зарплате, после чего смог получить 460 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Деньги заемщик решил не возвращать, для чего сбежал из города.

«34-летний безработный житель Тюмени обратился в банк за кредитом. При заполнении заявки он указал ложную информацию о том, что работает и ежемесячно получает 100 тысяч рублей. Банк перечислил злоумышленнику более 460 тысяч рублей. Обвиняемый единожды внес платеж в 1 300 рублей, после чего поменял номер телефона и переехал в другой город», — рассказали URA.RU в прокуратуре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования. Его поймали и отправили под суд. В итоге мужчину приговорили к 300 часам исправительных работ. Он также должен будет вернуть банку все деньги.

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Безработный житель Тюмени захотел взять кредит, а чтобы банк одобрил заявку, наврал о своей зарплате, после чего смог получить 460 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Деньги заемщик решил не возвращать, для чего сбежал из города. «34-летний безработный житель Тюмени обратился в банк за кредитом. При заполнении заявки он указал ложную информацию о том, что работает и ежемесячно получает 100 тысяч рублей. Банк перечислил злоумышленнику более 460 тысяч рублей. Обвиняемый единожды внес платеж в 1 300 рублей, после чего поменял номер телефона и переехал в другой город», — рассказали URA.RU в прокуратуре. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования. Его поймали и отправили под суд. В итоге мужчину приговорили к 300 часам исправительных работ. Он также должен будет вернуть банку все деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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