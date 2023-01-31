В Испании раскрыли число танков Leopard, которые поедут на Украину El Pais: Испания передаст Украине от 4 до 6 танков Leopard 01 февраля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 + ВСУ обучат использованию западных танков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Испания собирается передать Украине от четырех до шести танков в зависимости от состояния вооружения. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве. «Между четырьмя и шестью Leopard 2A4. Именно такое количество танков Испания планирует поставить Украине», — передает El Pais Количество будет зависеть от состояния 53 танков, которые хранились в течение десятилетия. Издание отмечает, стоимость танков может превысить полмиллиона евро за единицу. Предполагаемый срок поставки равен двум с половиной месяцам обучающего курса, который разработали для танкистов ВСУ. «Это необычайно короткий срок, но он считается достаточным, если будущие студенты уже являются специалистами по боевым танкам, даже если это другая модель», — передает издание. Какие страны готовы передать танки Украине. Инфографика Сколько заплатят за уничтоженные танки Leopard и Abrams. Инфографика Германия пообещала передать Украине Leopard 2 и разрешила другим странам, имеющим в наличии это вооружение, поставить его ВСУ. Берлин планирует отправить танки до конца марта, передает Life . Всего Запад пообещал Украине 120-140 танков, речь идет о Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, сообщает сайт MK.RU . Испания собирается передать Украине от четырех до шести танков в зависимости от состояния вооружения. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве. «Между четырьмя и шестью Leopard 2A4. Именно такое количество танков Испания планирует поставить Украине», — передает El Pais Количество будет зависеть от состояния 53 танков, которые хранились в течение десятилетия. Издание отмечает, стоимость танков может превысить полмиллиона евро за единицу. Предполагаемый срок поставки равен двум с половиной месяцам обучающего курса, который разработали для танкистов ВСУ. «Это необычайно короткий срок, но он считается достаточным, если будущие студенты уже являются специалистами по боевым танкам, даже если это другая модель», — передает издание. Германия пообещала передать Украине Leopard 2 и разрешила другим странам, имеющим в наличии это вооружение, поставить его ВСУ. Берлин планирует отправить танки до конца марта, передает Life. Всего Запад пообещал Украине 120-140 танков, речь идет о Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, сообщает сайт MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям