Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, в котором определил выплаты за захват и уничтожение западных танков на Украине. За захват танка Leopard заплатят 3 млн рублей, а за его уничтожение 1 млн. Захват и уничтожение танка Abrams оценивается дешевле: 1,5 млн и 500 тысяч рублей соответственно. URA.RU приводит другие гонорары, на которые можно претендовать за уничтожение западной техники на Украине.
- Расценки «Звезды»: за уничтоженный самолет военные получат 300 тысяч рублей, за вертолет 200 тысяч, за танк 100 тысяч рублей. Выведение из строя беспилотников, бронетехники, установок РСЗО, ракетных комплексов и боевых машин пехоты — по 50 тысяч рублей за единицу.
- Свердловская компания «ФОРЭС» объявила гонорар за уничтожение или захват танков, которые на Украину направили страны Запада. За каждый немецкий Leopard или американский Abrams можно получить по пять млн. рублей.
- Российский актер Иван Охлобыстин передал обещание о гонорарах от российских бизнесменов. Он заявил, что за каждый подбитый Abrams можно получить 10 млн. рублей.
Страны Запада договорились об отправке тяжелой военной техники на Украину. Свои танки Киеву предоставят Америка, Великобритания, Германия, а также ряд других государств. У экспертов существуют сомнения, что эти отправки могут состояться оперативно: по некоторым данным Киев получит танки не раньше конца 2023 года, передает RT.
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