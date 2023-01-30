Сколько заплатят за уничтоженные танки Leopard и Abrams. Инфографика

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НАТО. Москва, военные, нато, танк, абрамс, наемники, abrams
За уничтоженные на Украине танки выплатят гонорары Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, в котором определил выплаты за захват и уничтожение западных танков на Украине. За захват танка Leopard заплатят 3 млн рублей, а за его уничтожение 1 млн. Захват и уничтожение танка Abrams оценивается дешевле: 1,5 млн и 500 тысяч рублей соответственно. URA.RU приводит другие гонорары, на которые можно претендовать за уничтожение западной техники на Украине.

Страны Запада договорились об отправке тяжелой военной техники на Украину. Свои танки Киеву предоставят Америка, Великобритания, Германия, а также ряд других государств. У экспертов существуют сомнения, что эти отправки могут состояться оперативно: по некоторым данным Киев получит танки не раньше конца 2023 года, передает RT.

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, в котором определил выплаты за захват и уничтожение западных танков на Украине. За захват танка Leopard заплатят 3 млн рублей, а за его уничтожение 1 млн. Захват и уничтожение танка Abrams оценивается дешевле: 1,5 млн и 500 тысяч рублей соответственно. URA.RU приводит другие гонорары, на которые можно претендовать за уничтожение западной техники на Украине. Страны Запада договорились об отправке тяжелой военной техники на Украину. Свои танки Киеву предоставят Америка, Великобритания, Германия, а также ряд других государств. У экспертов существуют сомнения, что эти отправки могут состояться оперативно: по некоторым данным Киев получит танки не раньше конца 2023 года, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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