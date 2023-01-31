31 января 2023

В челябинском районе село уходит под воду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., снег, река тобол, потоп, дом, весна, лед
Приходящая вода вредит домам, животноводству и огороду Фото:

Село Кунашак в Челябинской области затапливают воды неизвестного происхождения. Как пишут местные жители, придомовые участки превращаются в болото. Об этом сельчане сообщили в соцсети.

«Мои родители живут на улице Карла Маркса села Кунашак. Сюда из неизвестных водных источников стекает вода. Потом эти воды стекают в Кунашакское озеро. Начиная с улицы Партизанская, заканчивая улицей Карла Маркса, воды задерживаются и заболачиваются», — сообщается в одном из самых популярных пабликов района, «Тюльпан.ку. Новости. Кунашакский район. Кунашак» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказывает автор поста, раньше копали траншеи и уводили воду, теперь жителям говорят, что нет техники. Проблема повторяется на протяжении семи лет. В 2023 году подтапливать начало уже в январе. Вода дошла до жилых домов, строений, курятников, огородов, что влияет на урожайность.

URA.RU связалось с пресс-службой администрации Кунашакского района. Там сообщили, что 1 февраля получили обращение с этой проблемой от жителей впервые, начали разбираться и обещали дать комментарий позже.

Вода заходит на участки и останавливается из-за искусственных препятствий
Вода заходит на участки и останавливается из-за искусственных препятствий
Фото: Фото: паблик "Тюльпан.ку. Новости. Кунашакский район. Кунашак" в "ВКонтакте"
Вода мешает передвигаться и вести хозяйство
Вода мешает передвигаться и вести хозяйство
Фото: Фото: паблик "Тюльпан.ку. Новости. Кунашакский район. Кунашак" в "ВКонтакте"
Жители борятся с этой проблемой семь лет
Жители борются с этой проблемой на протяжении семи лет
Фото: Фото: паблик "Тюльпан.ку. Новости. Кунашакский район. Кунашак" в "ВКонтакте"
С каждым годом вода затапливает все больше территорий
С каждым годом вода затапливает все больше территорий
Фото: Фото: паблик "Тюльпан.ку. Новости. Кунашакский район. Кунашак" в "ВКонтакте"

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Село Кунашак в Челябинской области затапливают воды неизвестного происхождения. Как пишут местные жители, придомовые участки превращаются в болото. Об этом сельчане сообщили в соцсети. «Мои родители живут на улице Карла Маркса села Кунашак. Сюда из неизвестных водных источников стекает вода. Потом эти воды стекают в Кунашакское озеро. Начиная с улицы Партизанская, заканчивая улицей Карла Маркса, воды задерживаются и заболачиваются», — сообщается в одном из самых популярных пабликов района, «Тюльпан.ку. Новости. Кунашакский район. Кунашак» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывает автор поста, раньше копали траншеи и уводили воду, теперь жителям говорят, что нет техники. Проблема повторяется на протяжении семи лет. В 2023 году подтапливать начало уже в январе. Вода дошла до жилых домов, строений, курятников, огородов, что влияет на урожайность. URA.RU связалось с пресс-службой администрации Кунашакского района. Там сообщили, что 1 февраля получили обращение с этой проблемой от жителей впервые, начали разбираться и обещали дать комментарий позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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