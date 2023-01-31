В Тюменской области ввели новые льготы для бизнеса

Компании, создающие дата-центры, и мобильные операторы получили льготы от властей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупным инвесторам, создающим в Тюменской области Центры обработки данных, снизили плату за аренду госимущества, а телекоммуникационные компании получили льготы по налогам. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«С декабря для масштабных инвестпроектов, предусматривающих организацию работы Центров обработки данных, в регионе предъявляются пониженные требования к количеству создаваемых рабочих мест — от семи человек. Также размер арендной платы за земельный участок и иное госимущество может быть снижен на 50% до конца 2024 года», — сообщает инфоцентр тюменских властей со ссылкой на директора департамента информатизации Станислава Логинова.

Кроме того, льготы по налогам в Тюменской области получили телекоммуникационные компании. Отчисления за имущество и землю для них снизили в два раза. Также возможно использование вычета по налогу на прибыль.