31 января 2023

В Тюменской области ввели новые льготы для бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Институты УРО РАН. Екатеринбург, серверная, суперкомпьютер, uran
Компании, создающие дата-центры, и мобильные операторы получили льготы от властей Фото:

Крупным инвесторам, создающим в Тюменской области Центры обработки данных, снизили плату за аренду госимущества, а телекоммуникационные компании получили льготы по налогам. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«С декабря для масштабных инвестпроектов, предусматривающих организацию работы Центров обработки данных, в регионе предъявляются пониженные требования к количеству создаваемых рабочих мест — от семи человек. Также размер арендной платы за земельный участок и иное госимущество может быть снижен на 50% до конца 2024 года», — сообщает инфоцентр тюменских властей со ссылкой на директора департамента информатизации Станислава Логинова.

Кроме того, льготы по налогам в Тюменской области получили телекоммуникационные компании. Отчисления за имущество и землю для них снизили в два раза. Также возможно использование вычета по налогу на прибыль.

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Крупным инвесторам, создающим в Тюменской области Центры обработки данных, снизили плату за аренду госимущества, а телекоммуникационные компании получили льготы по налогам. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «С декабря для масштабных инвестпроектов, предусматривающих организацию работы Центров обработки данных, в регионе предъявляются пониженные требования к количеству создаваемых рабочих мест — от семи человек. Также размер арендной платы за земельный участок и иное госимущество может быть снижен на 50% до конца 2024 года», — сообщает инфоцентр тюменских властей со ссылкой на директора департамента информатизации Станислава Логинова. Кроме того, льготы по налогам в Тюменской области получили телекоммуникационные компании. Отчисления за имущество и землю для них снизили в два раза. Также возможно использование вычета по налогу на прибыль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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