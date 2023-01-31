Свердловские силовики показали видео из поселка, где умерли пять человек

Свердловские силовики обнародовали видео из поселка Дружинино (Свердловская область), где умерли сразу пять человек, по версии следствия, задохнувшиеся угарным газом. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.
«На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК», – сообщили в пресс-службе, прикрепив видео с места происшествия, куда приезжали силовики. Они отдали данные для анализа криминалистам, которые дадут свое заключение после проведения экспертиз.
Инцидент произошел вечером 31 января. Об обнаружении тел трех мужчин и двух женщин сообщила местная жительница. Приехавшие на место силовики начали выяснять точные причины смерти компании. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что отравление газом могло произойти из-за неправильного обращения с печью.
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