31 января 2023

Свердловские силовики показали видео из поселка, где умерли пять человек

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
На видео силовики заходят в дом, где умерли люди Фото:

Свердловские силовики обнародовали видео из поселка Дружинино (Свердловская область), где умерли сразу пять человек, по версии следствия, задохнувшиеся угарным газом. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.

«На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК», – сообщили в пресс-службе, прикрепив видео с места происшествия, куда приезжали силовики. Они отдали данные для анализа криминалистам, которые дадут свое заключение после проведения экспертиз.

Инцидент произошел вечером 31 января. Об обнаружении тел трех мужчин и двух женщин сообщила местная жительница. Приехавшие на место силовики начали выяснять точные причины смерти компании. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что отравление газом могло произойти из-за неправильного обращения с печью.

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Свердловские силовики обнародовали видео из поселка Дружинино (Свердловская область), где умерли сразу пять человек, по версии следствия, задохнувшиеся угарным газом. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону. «На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК», – сообщили в пресс-службе, прикрепив видео с места происшествия, куда приезжали силовики. Они отдали данные для анализа криминалистам, которые дадут свое заключение после проведения экспертиз. Инцидент произошел вечером 31 января. Об обнаружении тел трех мужчин и двух женщин сообщила местная жительница. Приехавшие на место силовики начали выяснять точные причины смерти компании. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что отравление газом могло произойти из-за неправильного обращения с печью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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