Свердловские силовики показали видео из поселка, где умерли пять человек 01 февраля 2023 в 12:42 Размер текста - 17 + На видео силовики заходят в дом, где умерли люди Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловские силовики обнародовали видео из поселка Дружинино (Свердловская область), где умерли сразу пять человек, по версии следствия, задохнувшиеся угарным газом. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону. «На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК», – сообщили в пресс-службе, прикрепив видео с места происшествия, куда приезжали силовики. Они отдали данные для анализа криминалистам, которые дадут свое заключение после проведения экспертиз. Инцидент произошел вечером 31 января. Об обнаружении тел трех мужчин и двух женщин сообщила местная жительница. Приехавшие на место силовики начали выяснять точные причины смерти компании. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что отравление газом могло произойти из-за неправильного обращения с печью. Свердловские силовики обнародовали видео из поселка Дружинино (Свердловская область), где умерли сразу пять человек, по версии следствия, задохнувшиеся угарным газом. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону. «На место происшествия выезжала усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК», – сообщили в пресс-службе, прикрепив видео с места происшествия, куда приезжали силовики. Они отдали данные для анализа криминалистам, которые дадут свое заключение после проведения экспертиз. Инцидент произошел вечером 31 января. Об обнаружении тел трех мужчин и двух женщин сообщила местная жительница. Приехавшие на место силовики начали выяснять точные причины смерти компании. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что отравление газом могло произойти из-за неправильного обращения с печью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям