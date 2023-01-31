31 января 2023

В Челябинске третью неделю ищут пропавшую девочку-подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция
Девочка ушла с адреса в Металлургическом районе 13 января Фото:

В Челябинске разыскивают подростка, которая пропала более двух недель назад. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

«Девочка 14-ти лет ушла с адреса Липецкая, 16А. С 13 января её местонахождение неизвестно», — уточнили в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Арина Пепеляева была одета в черную куртку и бежевые штаны. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 8 (982) 343-79-93 или 8(909) 073-90-57.

Алиса Пепеляева пропала 13 января
Алиса Пепеляева пропала 13 января
Фото: фото: "Легион-СПАС" в "ВКонтакте"

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В Челябинске разыскивают подростка, которая пропала более двух недель назад. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС». «Девочка 14-ти лет ушла с адреса Липецкая, 16А. С 13 января её местонахождение неизвестно», — уточнили в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Арина Пепеляева была одета в черную куртку и бежевые штаны. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 8 (982) 343-79-93 или 8(909) 073-90-57.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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