В Челябинске третью неделю ищут пропавшую девочку-подростка

Девочка ушла с адреса в Металлургическом районе 13 января
В Челябинске разыскивают подростка, которая пропала более двух недель назад. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».
«Девочка 14-ти лет ушла с адреса Липецкая, 16А. С 13 января её местонахождение неизвестно», — уточнили в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Арина Пепеляева была одета в черную куртку и бежевые штаны. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 8 (982) 343-79-93 или 8(909) 073-90-57.
Алиса Пепеляева пропала 13 января
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