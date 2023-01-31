В Челябинске третью неделю ищут пропавшую девочку-подростка

01 февраля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Девочка ушла с адреса в Металлургическом районе 13 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске разыскивают подростка, которая пропала более двух недель назад. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС». «Девочка 14-ти лет ушла с адреса Липецкая, 16А. С 13 января её местонахождение неизвестно», — уточнили в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Арина Пепеляева была одета в черную куртку и бежевые штаны. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 8 (982) 343-79-93 или 8(909) 073-90-57. Алиса Пепеляева пропала 13 января Фото: фото: "Легион-СПАС" в "ВКонтакте"

В Челябинске разыскивают подростка, которая пропала более двух недель назад. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС». «Девочка 14-ти лет ушла с адреса Липецкая, 16А. С 13 января её местонахождение неизвестно», — уточнили в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Арина Пепеляева была одета в черную куртку и бежевые штаны. Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 8 (982) 343-79-93 или 8(909) 073-90-57.