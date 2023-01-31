Задержанного по подозрению в получении взяток замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ (Челябинск) Антона Семченко отправили под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Тракторозаводского райсуда.
«Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта», — зачитала решение судья Олеся Бескосова.
Адвокат Семченко просил суд разрешить его подзащитному ежедневные часовые прогулки. В суде Семченко признал свою вину. По словам источника URA.RU, кроме признания он рассказал и о других эпизодах получения взяток руководством университета.
Семченко был задержан 30 января. На следующий день из кабинета вывели в наручниках проректора ЮУрГГПУ Павла Рябчука. По версии следствия, они организовали целую схему получения взяток от студентов. Так, Рябчук за вознаграждение писал студентам дипломные работы и помогал с пересдачами.
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