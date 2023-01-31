31 января 2023

Задержанного по обвинению во взятках замдиректора челябинского вуза отпустили домой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Семченко Антону. Челябинск
Антона Семченко отправили под домашний арест до конца марта Фото:

Задержанного по подозрению в получении взяток замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ (Челябинск) Антона Семченко отправили под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Тракторозаводского райсуда.

«Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта», — зачитала решение судья Олеся Бескосова.

Адвокат Семченко просил суд разрешить его подзащитному ежедневные часовые прогулки. В суде Семченко признал свою вину. По словам источника URA.RU, кроме признания он рассказал и о других эпизодах получения взяток руководством университета.

Семченко был задержан 30 января. На следующий день из кабинета вывели в наручниках проректора ЮУрГГПУ Павла Рябчука. По версии следствия, они организовали целую схему получения взяток от студентов. Так, Рябчук за вознаграждение писал студентам дипломные работы и помогал с пересдачами.

Мера пресечения Семченко Антону. Челябинск
В суде Антон Семченко признал вину
Фото:

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Задержанного по подозрению в получении взяток замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ (Челябинск) Антона Семченко отправили под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Тракторозаводского райсуда. «Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта», — зачитала решение судья Олеся Бескосова. Адвокат Семченко просил суд разрешить его подзащитному ежедневные часовые прогулки. В суде Семченко признал свою вину. По словам источника URA.RU, кроме признания он рассказал и о других эпизодах получения взяток руководством университета. Семченко был задержан 30 января. На следующий день из кабинета вывели в наручниках проректора ЮУрГГПУ Павла Рябчука. По версии следствия, они организовали целую схему получения взяток от студентов. Так, Рябчук за вознаграждение писал студентам дипломные работы и помогал с пересдачами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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