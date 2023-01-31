Задержанного по обвинению во взятках замдиректора челябинского вуза отпустили домой. Фото, видео

01 февраля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Антона Семченко отправили под домашний арест до конца марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанного по подозрению в получении взяток замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ (Челябинск) Антона Семченко отправили под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Тракторозаводского райсуда. «Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта», — зачитала решение судья Олеся Бескосова. Адвокат Семченко просил суд разрешить его подзащитному ежедневные часовые прогулки. В суде Семченко признал свою вину. По словам источника URA.RU, кроме признания он рассказал и о других эпизодах получения взяток руководством университета. Семченко был задержан 30 января. На следующий день из кабинета вывели в наручниках проректора ЮУрГГПУ Павла Рябчука. По версии следствия, они организовали целую схему получения взяток от студентов. Так, Рябчук за вознаграждение писал студентам дипломные работы и помогал с пересдачами. В суде Антон Семченко признал вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного по подозрению в получении взяток замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ (Челябинск) Антона Семченко отправили под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Тракторозаводского райсуда. «Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта», — зачитала решение судья Олеся Бескосова. Адвокат Семченко просил суд разрешить его подзащитному ежедневные часовые прогулки. В суде Семченко признал свою вину. По словам источника URA.RU, кроме признания он рассказал и о других эпизодах получения взяток руководством университета. Семченко был задержан 30 января. На следующий день из кабинета вывели в наручниках проректора ЮУрГГПУ Павла Рябчука. По версии следствия, они организовали целую схему получения взяток от студентов. Так, Рябчук за вознаграждение писал студентам дипломные работы и помогал с пересдачами.