Миасский автозавод набирает на работу студентов

Для прохождения практики и работы студентов разделили на 10 групп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) предоставит студентам рабочие места без отрыва от учебы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, из 151 студента в настоящее время трудоустроена треть.

«Всего же на заводе в настоящее время проходит практику 151 человек. Около пятидесяти практикантов-студентов официально трудоустроены», — отметили URA.RU на «Урале».

Среди практикантов студенты средних специальных учебных заведений и вузов. В основном это представители Миасского машиностроительного колледжа. На заводе для них готовы рабочие места электромонтеров, сварщиков, слесарей, мастеров по ремонту автомобилей. Также на предприятии до конца июля пройдут практику с оформлением в штат студенты ряда других учебных заведений: Южно-Уральского госуниверситета, Московского госуниверситета имени Баумана, Челябинского госуниверситета, Уральского федерального университета имени Ельцина в Екатеринбурге и других.

Проходящих практику разделили на 10 групп. Вновь пришедшим подготовили свой объем работ. Оценить свои навыки на производстве предстоит будущим токарям, специалистам по техэксплуатации и ремонту электрического и электромеханического оборудования, управлению качеством продукции, программистам и еще шести направлениям.

Завод ведет активную кадровую работу. Специалистов в Миасс приглашают даже из других городов. Им предлагают компенсацию расходов на проезд и проживание.

В настоящее время к практике на автозаводе приступил 151 студент Фото: пресс-служба завода "Урал"

Учащиеся смогут совмещать учебу с работой на предприятии Фото: пресс-служба завода "Урал"

Среди практикантов есть студенты разных учебных заведений Фото: пресс-служба завода "Урал"