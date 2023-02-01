Миасский автозавод набирает на работу студентов

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Автозавод Урал. Челябинск, уралаз, автозавод урал, главный конвейер
Для прохождения практики и работы студентов разделили на 10 групп Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) предоставит студентам рабочие места без отрыва от учебы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, из 151 студента в настоящее время трудоустроена треть.

«Всего же на заводе в настоящее время проходит практику 151 человек. Около пятидесяти практикантов-студентов официально трудоустроены», — отметили URA.RU на «Урале».

Среди практикантов студенты средних специальных учебных заведений и вузов. В основном это представители Миасского машиностроительного колледжа. На заводе для них готовы рабочие места электромонтеров, сварщиков, слесарей, мастеров по ремонту автомобилей. Также на предприятии до конца июля пройдут практику с оформлением в штат студенты ряда других учебных заведений: Южно-Уральского госуниверситета, Московского госуниверситета имени Баумана, Челябинского госуниверситета, Уральского федерального университета имени Ельцина в Екатеринбурге и других.

Проходящих практику разделили на 10 групп. Вновь пришедшим подготовили свой объем работ. Оценить свои навыки на производстве предстоит будущим токарям, специалистам по техэксплуатации и ремонту электрического и электромеханического оборудования, управлению качеством продукции, программистам и еще шести направлениям.

Завод ведет активную кадровую работу. Специалистов в Миасс приглашают даже из других городов. Им предлагают компенсацию расходов на проезд и проживание.

В настоящее время к практике приступил 151 студент
В настоящее время к практике на автозаводе приступил 151 студент
Фото: пресс-служба завода "Урал"
Учащиеся смогут совмещать учебу с работой на предприятии
Учащиеся смогут совмещать учебу с работой на предприятии
Фото: пресс-служба завода "Урал"
Среди учебных заведений есть студенты учебных заведений
Среди практикантов есть студенты разных учебных заведений
Фото: пресс-служба завода "Урал"
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Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) предоставит студентам рабочие места без отрыва от учебы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, из 151 студента в настоящее время трудоустроена треть. «Всего же на заводе в настоящее время проходит практику 151 человек. Около пятидесяти практикантов-студентов официально трудоустроены», — отметили URA.RU на «Урале». Среди практикантов студенты средних специальных учебных заведений и вузов. В основном это представители Миасского машиностроительного колледжа. На заводе для них готовы рабочие места электромонтеров, сварщиков, слесарей, мастеров по ремонту автомобилей. Также на предприятии до конца июля пройдут практику с оформлением в штат студенты ряда других учебных заведений: Южно-Уральского госуниверситета, Московского госуниверситета имени Баумана, Челябинского госуниверситета, Уральского федерального университета имени Ельцина в Екатеринбурге и других. Проходящих практику разделили на 10 групп. Вновь пришедшим подготовили свой объем работ. Оценить свои навыки на производстве предстоит будущим токарям, специалистам по техэксплуатации и ремонту электрического и электромеханического оборудования, управлению качеством продукции, программистам и еще шести направлениям. Завод ведет активную кадровую работу. Специалистов в Миасс приглашают даже из других городов. Им предлагают компенсацию расходов на проезд и проживание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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