Автозавод в Миассе расширил льготы для иногородних

Доступ к транспортным компенсациям получили на автозаводе жители удаленных населенных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса Челябинской области расширил перечень транспортных льгот для иногородних сотрудников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, изменения затронули жителей удаленных населенных пунктов.

«Первоначально было трудно рассчитать сумму компенсации для тех жителей населенных пунктов, с которыми у Миасса нет прямого сообщения. Это вызывало задержки в начислении выплаты. Теперь решили вести расчет исходя из тарифов для междугородних перевозок, установленных местными властями», — рассказали URA.RU на автозаводе.

За основу взяли тариф в 2,3 рубля за пассажиро-километр. В итоге жители удаленных поселков, с которыми нет сообщения, могут также рассчитывать на компенсацию. Выплаты уже получают проживающие в 23 населенных пунктах Миасского округа, куда ходят автобусы. Среди них — поселки Архангельское, Верхний и Нижний Атлян, Ленинск, Новоандреевка, Северные Печи, Смородинка, Сыростан и другие.

Конкретная сумма зависит от количество отработанных в месяце смен. При этом в пресс-службе автозавода отметили: автоперевозчик закладывает в тариф все расходы — не только стоимость топлива. Выделять эту статью на «Урале» не стали, начислив сполна.

Автозавод объявил о массовом наборе в сентябре. В 2022 году потребность в кадрах составляет 500 человек. В 2023 году предприятие готово принять еще тысячу сотрудников.