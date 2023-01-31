Замгенпрокурора РФ раскритиковал прокуроров ХМАО

01 февраля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Заместитель Генерального прокурора РФ Зайцев раскритиковал югорских прокуроров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконному обороту наркотиков. Об этом он заявил во время заседании коллегии окружной прокуратуры по итогам 2022 года, передает журналист URA.RU. «При недостаточной координирующей роли прокуроров в прошедшем году в ХМАО снизилась число выявляемых преступлений коррупционной направленности. В том числе на треть с получением и дачи взяток. Даже количество выявленных фактов мелкого взяточничества, на чем обычно играют в других регионах, у нас здесь сократилось почти на четверть. Непонятна причина. Полагаю, что никаких объективных оснований для этого пока нет», — сказал Зайцев. Также он указал на недостатки в работе по противодействию незаконному обороту наркотиков. «В истекшем году снизился объем изъятых из оборота запрещенных веществ. Соответственно в 1,5 раза увеличилось число летальных исходов от отравления наркотиками. Это объективный показатель наркопораженности региона. На треть меньше мы изъяли наркотиков, соответственно допустили серьезный прирост скончавшихся людей от этого», — заключил Зайцев. Губернатор Югры Наталья Комарова в своем выступлении отметила положительные итоги работы прокуратуры ХМАО за 2022 год. Она отметила, что благодаря работе надзорного ведомства и других силовых структур в регионе на 2% снизилось общее число совершаемых преступлений. «Ваш вклад в защиту прав и интересов граждан зафиксирован во всех законах РФ. Мы на вас надеемся и будем оказывать содействие», — резюмировала Комарова. Ранее URA.RU писало, что заместитель Генерального прокурора Российской Федерации прибыл в ХМАО для проверки региональных подразделений МЧС и ФССП России, а также для личного приема граждан. По прибытии Зайцев также провел рабочие встречи с руководителями силовых и надзорных ведомств округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев раскритиковал сотрудников югорской прокуратуры за снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции и незаконному обороту наркотиков. Об этом он заявил во время заседании коллегии окружной прокуратуры по итогам 2022 года, передает журналист URA.RU. «При недостаточной координирующей роли прокуроров в прошедшем году в ХМАО снизилась число выявляемых преступлений коррупционной направленности. В том числе на треть с получением и дачи взяток. Даже количество выявленных фактов мелкого взяточничества, на чем обычно играют в других регионах, у нас здесь сократилось почти на четверть. Непонятна причина. Полагаю, что никаких объективных оснований для этого пока нет», — сказал Зайцев. Также он указал на недостатки в работе по противодействию незаконному обороту наркотиков. «В истекшем году снизился объем изъятых из оборота запрещенных веществ. Соответственно в 1,5 раза увеличилось число летальных исходов от отравления наркотиками. Это объективный показатель наркопораженности региона. На треть меньше мы изъяли наркотиков, соответственно допустили серьезный прирост скончавшихся людей от этого», — заключил Зайцев. Губернатор Югры Наталья Комарова в своем выступлении отметила положительные итоги работы прокуратуры ХМАО за 2022 год. Она отметила, что благодаря работе надзорного ведомства и других силовых структур в регионе на 2% снизилось общее число совершаемых преступлений. «Ваш вклад в защиту прав и интересов граждан зафиксирован во всех законах РФ. Мы на вас надеемся и будем оказывать содействие», — резюмировала Комарова. Ранее URA.RU писало, что заместитель Генерального прокурора Российской Федерации прибыл в ХМАО для проверки региональных подразделений МЧС и ФССП России, а также для личного приема граждан. По прибытии Зайцев также провел рабочие встречи с руководителями силовых и надзорных ведомств округа.