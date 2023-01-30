Замгенпрокурора РФ встретился с главными силовиками ХМАО

31 января 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев встретился с руководителями силовых и надзорных ведомств ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время визита в ХМАО заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провел рабочие встречи с руководителями с руководителями силовых и надзорных ведомств округа. В публикации на сайте прокуратуры ХМАО говорится, что силовики обсудили актуальные проблемы борьбы с преступлениями. В совещаниях участвовали главный федеральный инспектор Александр Постников, председатель окружного суда Павел Шкилев, заместитель начальника РУ ФСБ России по Тюменской области Андрей Тулин, и. о. руководителя следственного управления СК России по автономному округу Дмитрий Шерман, начальник управления МВД России Дамир Сатретдинов, а также руководители региональных подразделений МЧС и ФССП Петр Кугуй и Елена Ловандо. «С руководителями правоохранительных органов обсуждены вопросы противодействия экстремизму и терроризму, гармонизации межнациональных отношений, противодействия преступлениям, совершенных в отношении несовершеннолетних, качество рассмотрения сообщений о преступных посягательствах и предварительного расследования», — указано сообщении пресс-службы. В разговоре с Ловандо заместитель генпрокурора отметил увеличение количества правонарушений, выявляемых прокурорами в ходе исполнительного производства, недостатки при взыскании алиментов. С начальником регионального ГУ МЧС России Зайцев обсудил меры предупреждения лесных пожаров и подготовку ХМАО к новому пожароопасному периоду. Ранее URA.RU писало о том, что заместитель Генерального прокурора Российской Федерации прибыл в ХМАО. Программа визита включала посещение региональных подразделений МЧС и ФССП России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время визита в ХМАО заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев провел рабочие встречи с руководителями с руководителями силовых и надзорных ведомств округа. В публикации на сайте прокуратуры ХМАО говорится, что силовики обсудили актуальные проблемы борьбы с преступлениями. В совещаниях участвовали главный федеральный инспектор Александр Постников, председатель окружного суда Павел Шкилев, заместитель начальника РУ ФСБ России по Тюменской области Андрей Тулин, и. о. руководителя следственного управления СК России по автономному округу Дмитрий Шерман, начальник управления МВД России Дамир Сатретдинов, а также руководители региональных подразделений МЧС и ФССП Петр Кугуй и Елена Ловандо. «С руководителями правоохранительных органов обсуждены вопросы противодействия экстремизму и терроризму, гармонизации межнациональных отношений, противодействия преступлениям, совершенных в отношении несовершеннолетних, качество рассмотрения сообщений о преступных посягательствах и предварительного расследования», — указано сообщении пресс-службы. В разговоре с Ловандо заместитель генпрокурора отметил увеличение количества правонарушений, выявляемых прокурорами в ходе исполнительного производства, недостатки при взыскании алиментов. С начальником регионального ГУ МЧС России Зайцев обсудил меры предупреждения лесных пожаров и подготовку ХМАО к новому пожароопасному периоду. Ранее URA.RU писало о том, что заместитель Генерального прокурора Российской Федерации прибыл в ХМАО. Программа визита включала посещение региональных подразделений МЧС и ФССП России.