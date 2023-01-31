В челябинском селе рассыпается многоквартирный дом. Фото

На стенах дома появились многочисленные трещины (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Увельском (Челябинская область) жильцы аварийного дома жалуются на непригодные для жизни условия. О том, что их собираются переселить только в 2028 году, рассказала одна из жильцов Ольга С.

«Дом признан ветхоаварийным. Он стоит по программе переселения на 2028 год. Администрация не дает конкретных ответов. Он рухнет, а здесь живут и старые люди и дети. Мы бы дождались своей очереди, но дом в очень плохом состоянии», — сообщила URA.RU Ольга.

По стенам жилья на улице Зои Космодемьянской, 4 пошли трещины, притом в фундаменте, рядом с крыльцом, они достигают нескольких сантиметров. Женщина отметила, что крыльцо отваливается, а у соседей потрескались рамы. Жильцы предполагают, что дом начал смещаться в сторону.

URA.RU связалось с администрацией Увельского района, там посоветовали обратиться в компанию МУП «Жилсервис». В "Жилсервисе порекомендовали обратиться в пресс-службу, но там ответа на вопрос не последовало.

Жильцы предполагают, что крыльцо скоро отвалится Фото: Ольга С. в паблике "А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!" в "ВКонтакте"

По стенам и оконным рамам в доме пошли трещины Фото: Ольга С. в паблике "А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!" во "ВКонтакте"