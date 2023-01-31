В Екатеринбурге группа людей в черном скрутила местного жителя. Видео

01 февраля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Бойцы в черной одежде скрутили местного жителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU На улице Евгения Савкова, 46/2 в Екатеринбурге молодые люди, одетые в черное, повалили на землю местного жителя и скрутили его, после чего на место приехали силовики. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Несколько людей спортивного телосложения, одетые в черное, повалили парня на землю, завели ему руки за спину. Рядом стояла женщина, которая кричала “Не трогайте его, он ничего плохого не сделал”. После этого к дому приехали силовики», – рассказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел около 23:00 31 января. Соседи узнали о происходящем по крикам, которые услышали из окна, а затем увидели, как силовики заходят в третий подъезд дома. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он прокомментировал инцидент. «Хочу успокоить жителей Широкой Речки, никакого преступления в отношении граждан на этой улице совершено не было. Очевидцы сняли фрагмент спецоперации сыщиков уголовного розыска по задержанию женщины и мужчины, подозреваемых в серии мошеннических действий в отношении пожилых людей по схеме «ваш сын, дочь, внучка попали в ДТП». Задержанными оказались так называемые гастролеры из Тюменской области, снимавшие в этом доме квартиру. Взяли их при выходе из подъезда. Они находятся под стражей, оперуполномоченные УУР областного полицейского главка работают с ними в рамках уголовного дела и выясняют, какое количество пенсионеров они облапошили», – сообщил полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На улице Евгения Савкова, 46/2 в Екатеринбурге молодые люди, одетые в черное, повалили на землю местного жителя и скрутили его, после чего на место приехали силовики. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Несколько людей спортивного телосложения, одетые в черное, повалили парня на землю, завели ему руки за спину. Рядом стояла женщина, которая кричала “Не трогайте его, он ничего плохого не сделал”. После этого к дому приехали силовики», – рассказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел около 23:00 31 января. Соседи узнали о происходящем по крикам, которые услышали из окна, а затем увидели, как силовики заходят в третий подъезд дома. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он прокомментировал инцидент. «Хочу успокоить жителей Широкой Речки, никакого преступления в отношении граждан на этой улице совершено не было. Очевидцы сняли фрагмент спецоперации сыщиков уголовного розыска по задержанию женщины и мужчины, подозреваемых в серии мошеннических действий в отношении пожилых людей по схеме «ваш сын, дочь, внучка попали в ДТП». Задержанными оказались так называемые гастролеры из Тюменской области, снимавшие в этом доме квартиру. Взяли их при выходе из подъезда. Они находятся под стражей, оперуполномоченные УУР областного полицейского главка работают с ними в рамках уголовного дела и выясняют, какое количество пенсионеров они облапошили», – сообщил полковник Горелых.