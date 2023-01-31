31 января 2023

Расходы свердловских предприятий выросли на десятки миллиардов рублей

FinExpertiza: коммерческие расходы предприятий Свердловской области выросли на 75 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Общие расходы свердловского бизнеса составили 378 млрд рублей Фото:

Коммерческие и управленческие расходы предприятий Свердловской области за девять месяцев 2022 года выросли на 75 млрд рублей. Это одно из самых больших приростов по России. К такому выводу пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Коммерческие и управленческие расходы предприятий выросли практически во всех регионах. Наибольший рост расходов произошел у предприятий в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Красноярском крае и Новосибирской области», — говорится в исследовании.

Авторы обратили внимание, что самый заметный рост произошел в экономически развитых регионах. Суммарные расходы предприятий Свердловской области составили 378 млрд рублей. Сократились коммерческие и управленческие расходы лишь в пяти регионах, в числе которых, например, Калининградская область, Калмыкия и Кабардино-Балкария.

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Коммерческие и управленческие расходы предприятий Свердловской области за девять месяцев 2022 года выросли на 75 млрд рублей. Это одно из самых больших приростов по России. К такому выводу пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Коммерческие и управленческие расходы предприятий выросли практически во всех регионах. Наибольший рост расходов произошел у предприятий в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Красноярском крае и Новосибирской области», — говорится в исследовании. Авторы обратили внимание, что самый заметный рост произошел в экономически развитых регионах. Суммарные расходы предприятий Свердловской области составили 378 млрд рублей. Сократились коммерческие и управленческие расходы лишь в пяти регионах, в числе которых, например, Калининградская область, Калмыкия и Кабардино-Балкария.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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