Военный академик: США могут поставить дальнобойные ракеты Украине для обстрела регионов РФ

02 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

США могут поставить Украине ракеты с большей дальностью, так как армия РФ отодвигает линию фронта вглубь страны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С целью продолжения прямой военной агрессии коллективного Запада против России, Соединенные Штаты Америки могут поставить Украине более дальнобойные ракеты для обстрела новых территорий РФ и Крыма. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «Американцам нет смысла передавать киевскому режиму ракеты с дальностью до 80 или 150 километров. Наши Вооруженные силы постоянно отодвигают зону освобождения территории ДНР и ряда других исторических территорий России от бандеровцев — все дальше вглубь Украины и по всем направлениям. Этот процесс будет продолжаться. Поэтому нынешняя американская администрация может поставить ВСУ ракеты с гораздо большей дальностью, чтобы иметь возможность обстреливать все пять территорий, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы», — сказал Владимир Козин. Военный академик напомнил, что у США имеются континентальные ракеты. «В соответствии с российско-американскими соглашениями по контролю над вооружениями, у России и Соединенных Штатов имеются ракеты с меньшей дальностью — от 500 до 1000 километров, со средней дальностью — от 1000 до 5500 километров. И с межконтинентальной дальностью — свыше 5500 километров», — уточнил он. По мнению собеседника агентства, американцы навряд ли решатся поставить Киеву ракеты, способные преодолевать межконтинентальную дальность, поскольку это было бы слишком расточительно для стратегических ракетно-ядерных сил США. Но ракеты меньшей, а впоследствии средней дальности, Вашингтон вполне может Киеву предложить, заключил Владимир Козин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С целью продолжения прямой военной агрессии коллективного Запада против России, Соединенные Штаты Америки могут поставить Украине более дальнобойные ракеты для обстрела новых территорий РФ и Крыма. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «Американцам нет смысла передавать киевскому режиму ракеты с дальностью до 80 или 150 километров. Наши Вооруженные силы постоянно отодвигают зону освобождения территории ДНР и ряда других исторических территорий России от бандеровцев — все дальше вглубь Украины и по всем направлениям. Этот процесс будет продолжаться. Поэтому нынешняя американская администрация может поставить ВСУ ракеты с гораздо большей дальностью, чтобы иметь возможность обстреливать все пять территорий, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы», — сказал Владимир Козин. Военный академик напомнил, что у США имеются континентальные ракеты. «В соответствии с российско-американскими соглашениями по контролю над вооружениями, у России и Соединенных Штатов имеются ракеты с меньшей дальностью — от 500 до 1000 километров, со средней дальностью — от 1000 до 5500 километров. И с межконтинентальной дальностью — свыше 5500 километров», — уточнил он. По мнению собеседника агентства, американцы навряд ли решатся поставить Киеву ракеты, способные преодолевать межконтинентальную дальность, поскольку это было бы слишком расточительно для стратегических ракетно-ядерных сил США. Но ракеты меньшей, а впоследствии средней дальности, Вашингтон вполне может Киеву предложить, заключил Владимир Козин.