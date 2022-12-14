Власти ЛНР: Украина периодически срывает обмены военнопленными

15 декабря 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Украина периодически срывает обмены военнопленными, рассказала омбудсмен ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина эпизодами срывает процесс обмена военнопленными, чаще всего откладываются даты и вносятся изменения в списки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова. «Периодически с украинской стороны какие-то эксцессы возникают. То отложат дату проведения обмена, то буквально за час до его проведения вычеркнут [фамилии военных из списка] без пояснения причин», — сообщила омбудсмен Сердюкова, ее слова передает ТАСС. По ее словам, списки на обмен составляются с учетом «настроения» украинской стороны. Ранее советник главы ЛНР Анна Сорока заявляла, что переговоры с Киевом по вопросу обмена военнопленных идут тяжело. Накануне власти ДНР сообщили, что в республику вернулись 135 пленных в рамках обмена с Украиной. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса.

Украина эпизодами срывает процесс обмена военнопленными, чаще всего откладываются даты и вносятся изменения в списки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова. «Периодически с украинской стороны какие-то эксцессы возникают. То отложат дату проведения обмена, то буквально за час до его проведения вычеркнут [фамилии военных из списка] без пояснения причин», — сообщила омбудсмен Сердюкова, ее слова передает ТАСС. По ее словам, списки на обмен составляются с учетом «настроения» украинской стороны. Ранее советник главы ЛНР Анна Сорока заявляла, что переговоры с Киевом по вопросу обмена военнопленных идут тяжело. Накануне власти ДНР сообщили, что в республику вернулись 135 пленных в рамках обмена с Украиной. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса.