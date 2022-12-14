14 декабря 2022

Власти ЛНР: Украина периодически срывает обмены военнопленными

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Украина периодически срывает обмены военнопленными, рассказала омбудсмен ЛНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина эпизодами срывает процесс обмена военнопленными, чаще всего откладываются даты и вносятся изменения в списки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова.

«Периодически с украинской стороны какие-то эксцессы возникают. То отложат дату проведения обмена, то буквально за час до его проведения вычеркнут [фамилии военных из списка] без пояснения причин», — сообщила омбудсмен Сердюкова, ее слова передает ТАСС. По ее словам, списки на обмен составляются с учетом «настроения» украинской стороны.

Ранее советник главы ЛНР Анна Сорока заявляла, что переговоры с Киевом по вопросу обмена военнопленных идут тяжело. Накануне власти ДНР сообщили, что в республику вернулись 135 пленных в рамках обмена с Украиной. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса.

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Украина эпизодами срывает процесс обмена военнопленными, чаще всего откладываются даты и вносятся изменения в списки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова. «Периодически с украинской стороны какие-то эксцессы возникают. То отложат дату проведения обмена, то буквально за час до его проведения вычеркнут [фамилии военных из списка] без пояснения причин», — сообщила омбудсмен Сердюкова, ее слова передает ТАСС. По ее словам, списки на обмен составляются с учетом «настроения» украинской стороны. Ранее советник главы ЛНР Анна Сорока заявляла, что переговоры с Киевом по вопросу обмена военнопленных идут тяжело. Накануне власти ДНР сообщили, что в республику вернулись 135 пленных в рамках обмена с Украиной. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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