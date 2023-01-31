Референт губернатора ХМАО стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

01 февраля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Михаил Слинкин стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Референт губернатора ХМАО Михаил Слинкин стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «У силовиков возникли вопросы к его деятельности во время пандемии. В 2020 году он предоставлял документы в окружной „Центр гражданских и социальных инициатив“ для получения компенсации за аренду помещения, но указывал при этом фиктивные адреса. Сейчас он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Сам Слинкин воспользовался 51-й статьей Конституции РФ и не дает никаких пояснений», — сообщил инсайдер. Сам Слинкин отказался от комментариев. «Ничего не знаю про это», — заявил чиновник в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU. В пресс-службу МВД по ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Слинкин был взят на работу в окружное правительство в 2022 году. До этого он профессионально занимался спортом, являлся членом Паралимпийской сборной по сноуборду.

Референт губернатора ХМАО Михаил Слинкин стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «У силовиков возникли вопросы к его деятельности во время пандемии. В 2020 году он предоставлял документы в окружной „Центр гражданских и социальных инициатив“ для получения компенсации за аренду помещения, но указывал при этом фиктивные адреса. Сейчас он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Сам Слинкин воспользовался 51-й статьей Конституции РФ и не дает никаких пояснений», — сообщил инсайдер. Сам Слинкин отказался от комментариев. «Ничего не знаю про это», — заявил чиновник в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU. В пресс-службу МВД по ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Слинкин был взят на работу в окружное правительство в 2022 году. До этого он профессионально занимался спортом, являлся членом Паралимпийской сборной по сноуборду.