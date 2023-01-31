31 января 2023

Референт губернатора ХМАО стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, уголовное дело, прокурор
Михаил Слинкин стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве Фото:

Референт губернатора ХМАО Михаил Слинкин стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«У силовиков возникли вопросы к его деятельности во время пандемии. В 2020 году он предоставлял документы в окружной „Центр гражданских и социальных инициатив“ для получения компенсации за аренду помещения, но указывал при этом фиктивные адреса. Сейчас он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Сам Слинкин воспользовался 51-й статьей Конституции РФ и не дает никаких пояснений», — сообщил инсайдер.

Сам Слинкин отказался от комментариев. «Ничего не знаю про это», — заявил чиновник в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU.

В пресс-службу МВД по ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Слинкин был взят на работу в окружное правительство в 2022 году. До этого он профессионально занимался спортом, являлся членом Паралимпийской сборной по сноуборду.

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Референт губернатора ХМАО Михаил Слинкин стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «У силовиков возникли вопросы к его деятельности во время пандемии. В 2020 году он предоставлял документы в окружной „Центр гражданских и социальных инициатив“ для получения компенсации за аренду помещения, но указывал при этом фиктивные адреса. Сейчас он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве. Сам Слинкин воспользовался 51-й статьей Конституции РФ и не дает никаких пояснений», — сообщил инсайдер. Сам Слинкин отказался от комментариев. «Ничего не знаю про это», — заявил чиновник в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU. В пресс-службу МВД по ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Слинкин был взят на работу в окружное правительство в 2022 году. До этого он профессионально занимался спортом, являлся членом Паралимпийской сборной по сноуборду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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