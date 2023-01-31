На Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий боевую технику, требуется порядка тысячи операторов станков с ЧПУ, газосварщиков и электрогазосварщиков. Информация о вакансиях размещены на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области.
«На ПАО „Курганмашзавод“ требуется операторы станков с ЧПУ на зарплату от 53 000 рублей. Вакантных рабочих мест — 434. Газосварщики на зарплату от 60 000 рублей. Вакантных мест — 228. На должность электрогазосварщиков открыто 199 мест с заработной платой от 90 000 рублей», — указано на портале с вакансиями.
Также среди вакансий, на которые требуется больше всего работников слесари механосборочных работ. На эту профессию 180 вакантных мест. Заработная плата от 56 тысяч рублей. На токарей и сверловщиков открыто 205 рабочих мест. Работникам готовы платить от 53 тысяч рублей. На фрезеровщиков вакантно 99 мест на зарплату от 59 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что на оборонно-промышленных предприятиях Кургана открыто около четырех тысяч вакансий с зарплатой до 100 тысяч рублей. Замгубернатора Владимир Архипов сообщал, что в регионе будет создано еще пять тысяч новых рабочих мест.
Больше всего вакантных мест открыто на операторов станков с ЧПУ
Скрин: Интерактивный портал службы занятости населения Курганской области
Более двухсот вакансий открыто на газосварщиков
Скрин: Интерактивный портал службы занятости населения Курганской области
Порядка трехсот рабочих мест открыто на электрогазосварщиков и фрезеровщиков
Скрин: Интерактивный портал службы занятости населения Курганской области
На Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий боевую технику, требуется порядка тысячи операторов станков с ЧПУ, газосварщиков и электрогазосварщиков. Информация о вакансиях размещены на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «На ПАО „Курганмашзавод“ требуется операторы станков с ЧПУ на зарплату от 53 000 рублей. Вакантных рабочих мест — 434. Газосварщики на зарплату от 60 000 рублей. Вакантных мест — 228. На должность электрогазосварщиков открыто 199 мест с заработной платой от 90 000 рублей», — указано на портале с вакансиями. Также среди вакансий, на которые требуется больше всего работников слесари механосборочных работ. На эту профессию 180 вакантных мест. Заработная плата от 56 тысяч рублей. На токарей и сверловщиков открыто 205 рабочих мест. Работникам готовы платить от 53 тысяч рублей. На фрезеровщиков вакантно 99 мест на зарплату от 59 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на оборонно-промышленных предприятиях Кургана открыто около четырех тысяч вакансий с зарплатой до 100 тысяч рублей. Замгубернатора Владимир Архипов сообщал, что в регионе будет создано еще пять тысяч новых рабочих мест.