На оборонном заводе Кургана назвали самые популярные профессии. Скрин

Курганмашзавод ищет сотни операторов станков с ЧПУ и газосварщиков

01 февраля 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

На КМЗ больше всего требуется операторов станков с ЧПУ и газосварщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий боевую технику, требуется порядка тысячи операторов станков с ЧПУ, газосварщиков и электрогазосварщиков. Информация о вакансиях размещены на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «На ПАО „Курганмашзавод“ требуется операторы станков с ЧПУ на зарплату от 53 000 рублей. Вакантных рабочих мест — 434. Газосварщики на зарплату от 60 000 рублей. Вакантных мест — 228. На должность электрогазосварщиков открыто 199 мест с заработной платой от 90 000 рублей», — указано на портале с вакансиями. Также среди вакансий, на которые требуется больше всего работников слесари механосборочных работ. На эту профессию 180 вакантных мест. Заработная плата от 56 тысяч рублей. На токарей и сверловщиков открыто 205 рабочих мест. Работникам готовы платить от 53 тысяч рублей. На фрезеровщиков вакантно 99 мест на зарплату от 59 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на оборонно-промышленных предприятиях Кургана открыто около четырех тысяч вакансий с зарплатой до 100 тысяч рублей. Замгубернатора Владимир Архипов сообщал, что в регионе будет создано еще пять тысяч новых рабочих мест. Больше всего вакантных мест открыто на операторов станков с ЧПУ Скрин: Интерактивный портал службы занятости населения Курганской области Более двухсот вакансий открыто на газосварщиков Скрин: Интерактивный портал службы занятости населения Курганской области Порядка трехсот рабочих мест открыто на электрогазосварщиков и фрезеровщиков Скрин: Интерактивный портал службы занятости населения Курганской области

На Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий боевую технику, требуется порядка тысячи операторов станков с ЧПУ, газосварщиков и электрогазосварщиков. Информация о вакансиях размещены на интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «На ПАО „Курганмашзавод“ требуется операторы станков с ЧПУ на зарплату от 53 000 рублей. Вакантных рабочих мест — 434. Газосварщики на зарплату от 60 000 рублей. Вакантных мест — 228. На должность электрогазосварщиков открыто 199 мест с заработной платой от 90 000 рублей», — указано на портале с вакансиями. Также среди вакансий, на которые требуется больше всего работников слесари механосборочных работ. На эту профессию 180 вакантных мест. Заработная плата от 56 тысяч рублей. На токарей и сверловщиков открыто 205 рабочих мест. Работникам готовы платить от 53 тысяч рублей. На фрезеровщиков вакантно 99 мест на зарплату от 59 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на оборонно-промышленных предприятиях Кургана открыто около четырех тысяч вакансий с зарплатой до 100 тысяч рублей. Замгубернатора Владимир Архипов сообщал, что в регионе будет создано еще пять тысяч новых рабочих мест.