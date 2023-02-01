Минобр РФ официально назначил нового ректора пермского университета

Новым главой ПГНИУ стал Игорь Германов
Новым исполняющим обязанности ректора ПГНИУ стал Игорь Германов. Об этом сообщает Минобрнауки РФ в своем telegram-канале.
«Исполняющим обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) назначен Германов Игорь Анатольевич», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее ректора университета Дмитрия Красильников госпитализировали с рабочего места.
Германов окончил ПГНИУ в 1996 году, имеет ученую степень кандидата социологических наук и звание доцента. До вступления в должность работал проректором по развитию персонала и возглавлял управление кадровой политики вуза.
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