Минобр РФ официально назначил нового ректора пермского университета

Новым исполняющим обязанности ректора ПГНИУ назначен Игорь Германов
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Виды города. Пермь, пгниу, пермский государственный национальный исследовательский университет, пермский универ
Новым главой ПГНИУ стал Игорь Германов Фото:

Новым исполняющим обязанности ректора ПГНИУ стал Игорь Германов. Об этом сообщает Минобрнауки РФ в своем telegram-канале.

«Исполняющим обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) назначен Германов Игорь Анатольевич», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее ректора университета Дмитрия Красильников госпитализировали с рабочего места.

Германов окончил ПГНИУ в 1996 году, имеет ученую степень кандидата социологических наук и звание доцента. До вступления в должность работал проректором по развитию персонала и возглавлял управление кадровой политики вуза.

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Новым исполняющим обязанности ректора ПГНИУ стал Игорь Германов. Об этом сообщает Минобрнауки РФ в своем telegram-канале. «Исполняющим обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) назначен Германов Игорь Анатольевич», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее ректора университета Дмитрия Красильников госпитализировали с рабочего места. Германов окончил ПГНИУ в 1996 году, имеет ученую степень кандидата социологических наук и звание доцента. До вступления в должность работал проректором по развитию персонала и возглавлял управление кадровой политики вуза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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