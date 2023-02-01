Свердловские врачи не заметили у пенсионерки перелом, который она получила в их больнице

Пенсионерка получила перелом ключицы в больнице города Ивдель Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловских врачей обвинили в халатности, из-за которой пострадала 78-летняя пенсионерка. Женщина получила перелом ключицы, будучи в медучреждении города Ивдель. По словам дочери травмированной пенсионерки, медперсонал не оказал помощь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама дочь пострадавшей женщины Ирина Путилова.

«Моя мама поступила в инфекционное отделение ивдельской больницы с опоясывающим герпесом в четверг, 26 января. На следующий день она пошла в туалет и упала. Ей 78 лет, плохо ходит. Падение обернулось ушибами на голове, гематомами, почернела рука. А ей в больнице лишь помогли встать — и все! Хотя, я считаю, должны были вызвать хирурга и сделать ЭКГ. Но это было сделано лишь в понедельник, 30 января. Тогда же назначили рентген», — рассказывает Путилова.

По словам Ирины, престарелую мать выписали из больницы, даже не уведомив родственников. «По ЭКГ увидели нарушение, а уже 31 января волшебным образом ее очень быстро выписали. Кстати, результаты ЭГК маме так и не отдали. И о том, что ее выписали, сообщила не врач, а уборщица! 31 января на рентгене обнаружили перелом ключицы, голову так и не осмотрели, но зато назначили зачем-то рентген легких. Хирург с переломом ничего не стал делать — пожилую женщину просто отправили домой», — возмущается свердловчанка.

«Я обратилась к мэру. Он сам позвонил в „Скорую“. Бригада оперативно приехала и констатировала, что у мамы оказался перелом ключицы со смещением. Госпитализировали ее в итоге в Североуральск. Все, чего я хочу, так это привлечь к ответственности виновных», — отметила Ирина Путилова.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации ответ не поступил.

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