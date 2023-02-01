Экс-ректора пермского госуниверситета лишат еще одного статусного поста

Бывший ректор пермского госуниверситета Дмитрий Красильников лишится еще одного статусного поста. Он больше не будет руководить советом ректоров вузов Пермского края.
«Дмитрий Красильников больше не сможет возглавлять краевой совет ректоров вузов, так как членом совета может быть только ректор либо человек, который исполняет его обязанности. Возглавлять организацию будет заместитель председателя совета — ректор ПГГПУ Константин Егоров. К нему автоматически переходят обязанности Красильникова», — пишет Properm.ru
Нового главу члены совета выберут в марте на общем собрании, уточняет издание со ссылкой на слова ученого секретаря совета Валерия Шертнева. Точная дата собрания еще не выбрана.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрия Красильникова госпитализировали. Новым исполняющим обязанности ректора ПГНИУ стал Игорь Германов. Сегодня его официально назначили ректором ПГНИУ.
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