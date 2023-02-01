В Челябинской области пропали мужчина с ребенком

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Поиск бездомной беженки Галины. Екатеринбург., мама с ребенком
Мужчина пропал с шестилетним мальчиком 31 января (фото из архива) Фото:

В Миассе Челябинской области 31 января пропали мужчина с мальчиком. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»..

«В Миассе Челябинской области пропали мужчина 37 лет и мальчик 6 лет. С 31 января их местонахождение не известно», - написали в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Иван Падучин, ростом 170 см, голубоглазый, был в темно-синей куртке. С мужчиной был мальчик Дмитрий Логачев в черной куртке и темно-синей шапке, рост ребенка 125 см.

Всех, кому что-либо известно о их местонахождении просят звонить по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный). Связаться можно также по телефону 8(963)648-96-64 до 20:00 и 8(904)804-87-70 после 20:00.

Иван Падучин и Дмитрий Логачев пропали 31 января
Иван Падучин и Дмитрий Логачев пропали 31 января
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте"

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В Миассе Челябинской области 31 января пропали мужчина с мальчиком. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».. «В Миассе Челябинской области пропали мужчина 37 лет и мальчик 6 лет. С 31 января их местонахождение не известно», - написали в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Иван Падучин, ростом 170 см, голубоглазый, был в темно-синей куртке. С мужчиной был мальчик Дмитрий Логачев в черной куртке и темно-синей шапке, рост ребенка 125 см. Всех, кому что-либо известно о их местонахождении просят звонить по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный). Связаться можно также по телефону 8(963)648-96-64 до 20:00 и 8(904)804-87-70 после 20:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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