В Челябинской области пропали мужчина с ребенком

Мужчина пропал с шестилетним мальчиком 31 января (фото из архива) Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Миассе Челябинской области 31 января пропали мужчина с мальчиком. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»..

«В Миассе Челябинской области пропали мужчина 37 лет и мальчик 6 лет. С 31 января их местонахождение не известно», - написали в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Иван Падучин, ростом 170 см, голубоглазый, был в темно-синей куртке. С мужчиной был мальчик Дмитрий Логачев в черной куртке и темно-синей шапке, рост ребенка 125 см.

Всех, кому что-либо известно о их местонахождении просят звонить по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный). Связаться можно также по телефону 8(963)648-96-64 до 20:00 и 8(904)804-87-70 после 20:00.