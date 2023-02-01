Начальник отделения почты в пермском селе украл 250 тысяч рублей

01 февраля 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Начальника почты приговорили к году лишения свободы условно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Начальник почтового отделения «Почты России» в селе Елово (Пермский край) осужден за хищение с места работы. Злоумышленник украл более 250 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд установил, что виновный, занимая указанную должность, с целью незаконного обогащения похитил в течение 2022 г., свыше 250 тысяч рублей», — говорится на сайте. Глава отделения пользовался деньгами по своему усмотрению. Суд приговорил начальника почты к одному году лишению свободы условно и двухлетним испытательным сроком. Также с осужденного взыскали сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Начальник почтового отделения «Почты России» в селе Елово (Пермский край) осужден за хищение с места работы. Злоумышленник украл более 250 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд установил, что виновный, занимая указанную должность, с целью незаконного обогащения похитил в течение 2022 г., свыше 250 тысяч рублей», — говорится на сайте. Глава отделения пользовался деньгами по своему усмотрению. Суд приговорил начальника почты к одному году лишению свободы условно и двухлетним испытательным сроком. Также с осужденного взыскали сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.