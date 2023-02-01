Начальник отделения почты в пермском селе украл 250 тысяч рублей

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Городские зарисовки. Пермь, почта, почта россии, почта банк
Начальника почты приговорили к году лишения свободы условно Фото:

Начальник почтового отделения «Почты России» в селе Елово (Пермский край) осужден за хищение с места работы. Злоумышленник украл более 250 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Суд установил, что виновный, занимая указанную должность, с целью незаконного обогащения похитил в течение 2022 г., свыше 250 тысяч рублей», — говорится на сайте. Глава отделения пользовался деньгами по своему усмотрению.

Суд приговорил начальника почты к одному году лишению свободы условно и двухлетним испытательным сроком. Также с осужденного взыскали сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Начальник почтового отделения «Почты России» в селе Елово (Пермский край) осужден за хищение с места работы. Злоумышленник украл более 250 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Суд установил, что виновный, занимая указанную должность, с целью незаконного обогащения похитил в течение 2022 г., свыше 250 тысяч рублей», — говорится на сайте. Глава отделения пользовался деньгами по своему усмотрению. Суд приговорил начальника почты к одному году лишению свободы условно и двухлетним испытательным сроком. Также с осужденного взыскали сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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