Начальник отделения почты в пермском селе украл 250 тысяч рублей

Начальника почты приговорили к году лишения свободы условно
Начальник почтового отделения «Почты России» в селе Елово (Пермский край) осужден за хищение с места работы. Злоумышленник украл более 250 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Суд установил, что виновный, занимая указанную должность, с целью незаконного обогащения похитил в течение 2022 г., свыше 250 тысяч рублей», — говорится на сайте. Глава отделения пользовался деньгами по своему усмотрению.
Суд приговорил начальника почты к одному году лишению свободы условно и двухлетним испытательным сроком. Также с осужденного взыскали сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.
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