Mash раскрыл фиаско Рогозина как писателя

Mash: книга, выпущенная Рогозиным, провалилась в продаже

01 февраля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Книга Дмитрия Рогозина продалась 100 раз за два месяца, написали в Mash Фото: Официальный сайт Президента РФ Писательская деятельность экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина потерпела неудачу. Его книга «На западном фронте Бес перемен» была продана около ста раз в течение двух месяцев. При этом она продавалась в одной из крупнейших книжных сетей страны, написали в Mash. «Писательский эксперимент Дмитрия Рогозина провалился: его книгу „На западном фронте Бес перемен“ продали примерно 100 раз за два месяца в одной из самых крупных книжных сетей страны», — заявили в Mash. При этом в интернет-СМИ уточнили, что тираж книги Рогозина составлял семь тысяч копий. «Но издательство все равно хочет выпустить еще столько же копий», — написали в Mash. По информации на сайте «Читай-город», книгу, которая вышла в конце декабря, купили более 50 раз. Также журналисты из Mash обошли 5 других крупных книжных магазинов. По их словам, ни в одном из них у продавцов не спрашивали об этом произведении.

Писательская деятельность экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина потерпела неудачу. Его книга «На западном фронте Бес перемен» была продана около ста раз в течение двух месяцев. При этом она продавалась в одной из крупнейших книжных сетей страны, написали в Mash. «Писательский эксперимент Дмитрия Рогозина провалился: его книгу „На западном фронте Бес перемен“ продали примерно 100 раз за два месяца в одной из самых крупных книжных сетей страны», — заявили в Mash. При этом в интернет-СМИ уточнили, что тираж книги Рогозина составлял семь тысяч копий. «Но издательство все равно хочет выпустить еще столько же копий», — написали в Mash. По информации на сайте «Читай-город», книгу, которая вышла в конце декабря, купили более 50 раз. Также журналисты из Mash обошли 5 других крупных книжных магазинов. По их словам, ни в одном из них у продавцов не спрашивали об этом произведении.