Жительница Шадринска, которая едва не умерла беременной, требует наказать курганских врачей

01 февраля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Пострадавшая считает, что проверка инцидента, произошедшего в 2021 году, затягивается Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Шадринска, которой при беременности вовремя не диагностировали аппендицит, добивается возбуждения уголовного дела на курганских врачей. Женщина считает, что полицейские затягивают проведение проверки, рассказал URA.RU представитель пострадавшей Александр Андрюков. «Мы пытались получить информацию о ходе проверки по заявлению жительницы Шадринска, которой в 2021 году в период беременности в Кургане не выявили аппендицит, в результате чего ее здоровью был нанесен ущерб: часть органов удалена. Выяснили, что проверку проводил отдел полиции №2 Кургана, но материалы были переданы в СК, а затем обратно в ОП№2. На какой стадии проверка — не известно», — рассказал Андрюков. В пресс-службе УМВД по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что в настоящее время отделом дознания отдела полиции №2 УМВД России по г. Кургану по факту некачественного оказания медицинской помощи проводится проверка. По результатам проверки будет принято законное решение. Подробности не уточняются. URA.RU писало, что в Шадринске беременная женщина, у которой диагностировали аппендицит, три часа ждала карету скорой помощи для транспортировки в больницу Кургана. Но курганские врачи диагноз не подтвердили, отправив женщину рожать в перинатальный центр. В результате у пациентки лопнул аппендикс, что обнаружилось во время проведения кесарева сечения. После операции женщину срочно доставили в Курганскую областную больницу, где провели операцию по удалению пострадавших органов и тканей. «Все-таки вытащили меня с того света, спасибо! Я двадцать дней в реанимации была», — рассказала пострадавшая URA.RU. Ее ребенок был доставлен в больницу Красного креста. В отношении хирурга шадринской больницы в возбуждении уголовного дела отказано, так как он поставил правильный диагноз (аппендицит) и направил женщину в сопровождении фельдшера в Курганскую областную больницу. Теперь шадринка ждет результаты проверки курганских полицейских, и планирует обратиться в суд с иском к больницам Кургана. Сейчас с заявлением пострадавшей жительницы Шадринска работает отдел полиции Кургана №2 фото: предоставлено Александром Андрюковым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Шадринска, которой при беременности вовремя не диагностировали аппендицит, добивается возбуждения уголовного дела на курганских врачей. Женщина считает, что полицейские затягивают проведение проверки, рассказал URA.RU представитель пострадавшей Александр Андрюков. «Мы пытались получить информацию о ходе проверки по заявлению жительницы Шадринска, которой в 2021 году в период беременности в Кургане не выявили аппендицит, в результате чего ее здоровью был нанесен ущерб: часть органов удалена. Выяснили, что проверку проводил отдел полиции №2 Кургана, но материалы были переданы в СК, а затем обратно в ОП№2. На какой стадии проверка — не известно», — рассказал Андрюков. В пресс-службе УМВД по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что в настоящее время отделом дознания отдела полиции №2 УМВД России по г. Кургану по факту некачественного оказания медицинской помощи проводится проверка. По результатам проверки будет принято законное решение. Подробности не уточняются. URA.RU писало, что в Шадринске беременная женщина, у которой диагностировали аппендицит, три часа ждала карету скорой помощи для транспортировки в больницу Кургана. Но курганские врачи диагноз не подтвердили, отправив женщину рожать в перинатальный центр. В результате у пациентки лопнул аппендикс, что обнаружилось во время проведения кесарева сечения. После операции женщину срочно доставили в Курганскую областную больницу, где провели операцию по удалению пострадавших органов и тканей. «Все-таки вытащили меня с того света, спасибо! Я двадцать дней в реанимации была», — рассказала пострадавшая URA.RU. Ее ребенок был доставлен в больницу Красного креста. В отношении хирурга шадринской больницы в возбуждении уголовного дела отказано, так как он поставил правильный диагноз (аппендицит) и направил женщину в сопровождении фельдшера в Курганскую областную больницу. Теперь шадринка ждет результаты проверки курганских полицейских, и планирует обратиться в суд с иском к больницам Кургана.