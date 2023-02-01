РБК: в Турции думают перестать обслуживать российские самолеты

01 февраля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

У авиакомпаний потребовали предоставить самолеты, в которых используется менее 25% деталей из США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Hava?, занимающаяся обслуживанием самолетов в турецких аэропортах, предупредила о риске прекращения содержания более 170 Boeing российских авиакомпаний. Причиной тому стали санкции США, введенные еще весной 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в российских авиакомпаниях. Глава Hava? Мете Эрна отправил письмо в российские авиакомпании, в котором сообщается о начале компанией комплексной проверки для оценки рисков для бизнеса. «В результате этого (проверки) мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы», — приводит РБК обращение главы Hava?. Подлинность письма была подтверждена источниками из авиакомпаний, заявили в агентстве. Также в письме Эрна просит предоставить перечень самолетов, используемых авиакомпанией и изготавливаемых с применением технологий, производимых США менее, чем 25%. «Это единственные самолеты, которые нам будет разрешено обслуживать при условии, что при этом не используются технологии американского происхождения», — заключили в сообщении. Помимо России, Hava? предупредила о рисках прекращения обслуживания самолетов, находящихся в парках авиакомпаний Белоруссии, Ирана и бизнесмена Романа Абрамовича. Ранее стало известно, что Минторг США отозвало экспортные привилегии у некоторых авиакомпаний из РФ. Среди них Nordwind Airlines, «Победа», а также S7. Данное решение будет действовать полгода, передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания Hava?, занимающаяся обслуживанием самолетов в турецких аэропортах, предупредила о риске прекращения содержания более 170 Boeing российских авиакомпаний. Причиной тому стали санкции США, введенные еще весной 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в российских авиакомпаниях. Глава Hava? Мете Эрна отправил письмо в российские авиакомпании, в котором сообщается о начале компанией комплексной проверки для оценки рисков для бизнеса. «В результате этого (проверки) мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы», — приводит РБК обращение главы Hava?. Подлинность письма была подтверждена источниками из авиакомпаний, заявили в агентстве. Также в письме Эрна просит предоставить перечень самолетов, используемых авиакомпанией и изготавливаемых с применением технологий, производимых США менее, чем 25%. «Это единственные самолеты, которые нам будет разрешено обслуживать при условии, что при этом не используются технологии американского происхождения», — заключили в сообщении. Помимо России, Hava? предупредила о рисках прекращения обслуживания самолетов, находящихся в парках авиакомпаний Белоруссии, Ирана и бизнесмена Романа Абрамовича. Ранее стало известно, что Минторг США отозвало экспортные привилегии у некоторых авиакомпаний из РФ. Среди них Nordwind Airlines, «Победа», а также S7. Данное решение будет действовать полгода, передает Пятый канал.