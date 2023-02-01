В Челябинске ждут главу Минпромторга Мантурова

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Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, мантуров денис, портрет
Дениса Мантурова ожидают в Челябинске 3 февраля Фото:

Главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова ожидают в Челябинской области с рабочим визитом. Об этом сообщили URA.RU источники в бизнес-кругах.

«Предполагается, что Мантуров прилетит в Челябинск 3 февраля. Помимо двусторонней встречи с губернатором Алексеем Текслером, запланировано посещение нескольких предприятий ВПК, исполняющих гособоронзаказ», — рассказал инсайдер.

По его словам, программа визита пока сформирована не до конца. В пресс-службе главы региона отказались от комментариев.

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Главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова ожидают в Челябинской области с рабочим визитом. Об этом сообщили URA.RU источники в бизнес-кругах. «Предполагается, что Мантуров прилетит в Челябинск 3 февраля. Помимо двусторонней встречи с губернатором Алексеем Текслером, запланировано посещение нескольких предприятий ВПК, исполняющих гособоронзаказ», — рассказал инсайдер. По его словам, программа визита пока сформирована не до конца. В пресс-службе главы региона отказались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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