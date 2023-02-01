В Челябинске ждут главу Минпромторга Мантурова

01 февраля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Дениса Мантурова ожидают в Челябинске 3 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова ожидают в Челябинской области с рабочим визитом. Об этом сообщили URA.RU источники в бизнес-кругах. «Предполагается, что Мантуров прилетит в Челябинск 3 февраля. Помимо двусторонней встречи с губернатором Алексеем Текслером, запланировано посещение нескольких предприятий ВПК, исполняющих гособоронзаказ», — рассказал инсайдер. По его словам, программа визита пока сформирована не до конца. В пресс-службе главы региона отказались от комментариев.

Главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова ожидают в Челябинской области с рабочим визитом. Об этом сообщили URA.RU источники в бизнес-кругах. «Предполагается, что Мантуров прилетит в Челябинск 3 февраля. Помимо двусторонней встречи с губернатором Алексеем Текслером, запланировано посещение нескольких предприятий ВПК, исполняющих гособоронзаказ», — рассказал инсайдер. По его словам, программа визита пока сформирована не до конца. В пресс-службе главы региона отказались от комментариев.