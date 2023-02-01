В Челябинске ждут главу Минпромторга Мантурова

Дениса Мантурова ожидают в Челябинске 3 февраля
Главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова ожидают в Челябинской области с рабочим визитом. Об этом сообщили URA.RU источники в бизнес-кругах.
«Предполагается, что Мантуров прилетит в Челябинск 3 февраля. Помимо двусторонней встречи с губернатором Алексеем Текслером, запланировано посещение нескольких предприятий ВПК, исполняющих гособоронзаказ», — рассказал инсайдер.
По его словам, программа визита пока сформирована не до конца. В пресс-службе главы региона отказались от комментариев.
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