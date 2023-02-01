01 февраля 2023

Одного из полицейских, при которых умер задержанный, доставили в свердловский суд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Бекмансурову Тимуру. Пермь, конвойная служба полиции, зал суда с конвоем
Силовика доставили в суд после смерти задержанного Фото:

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила доставлен полицейский, который вместе с коллегами допустил смерть мужчины во время задержания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Сотрудник полиции доставлен в суд, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сообщил корреспондент. Судьбу двух других силовиков будут решать позднее. Если суд посчитает, что во время следствия они могут скрыться, то назначит им заключение в СИЗО.

29 января задержанный полицейскими мужчина умер, когда его доставали из полицейского УАЗа. Эксперты определили, что смерть наступила из-за перелома шейного позвонка. Жена погибшего считает, что инцидент произошел из-за того, что полицейские засовывали его в автомобиль головой вперед, не давая возможности развернуться. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что причиной задержания стало поведение мужчины — он устроил беспорядки возле психиатрической больницы. Ранее тагильчанин был неоднократно судим.

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В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила доставлен полицейский, который вместе с коллегами допустил смерть мужчины во время задержания. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Сотрудник полиции доставлен в суд, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — сообщил корреспондент. Судьбу двух других силовиков будут решать позднее. Если суд посчитает, что во время следствия они могут скрыться, то назначит им заключение в СИЗО. 29 января задержанный полицейскими мужчина умер, когда его доставали из полицейского УАЗа. Эксперты определили, что смерть наступила из-за перелома шейного позвонка. Жена погибшего считает, что инцидент произошел из-за того, что полицейские засовывали его в автомобиль головой вперед, не давая возможности развернуться. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что причиной задержания стало поведение мужчины — он устроил беспорядки возле психиатрической больницы. Ранее тагильчанин был неоднократно судим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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