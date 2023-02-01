Эксперты при Кабмине Украины оставили УПЦ под властью Русской православной церкви

Украинская православная церковь останется под контролем РПЦ, заявили в госслужбе по этнополитике Украины
Украинская православная 2ерковь (УПЦ) остается при подчинении Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявили эксперты Государственной службы Украины по этнической политике и свободе совести при кабмине страны.
«Украинская православная церковь (УПЦ) остается в подчинении Русской православной церкви (РПЦ)», — сообщает сообщает Государственная служба Украины. Уточняется, что контроль сохранится не смотря на принятие нового указа.
Ранее сообщалось, что на Украине внесли законопроект, способный запретить УПЦ. Ее могут запретить, если докажут связь с РФ.
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