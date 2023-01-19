На Украине внесли законопроект, способный запретить УПЦ

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Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, молебен, свеча, служба в храме, храм, церковь, вера, церковная служба, ставит свечку, православие
УПЦ будет запрещена, если найдутся ее связи с Россией, сообщается в документе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти внесли в парламент закон, способный запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), если найдутся доказательства ее связи с Россией. Деталями проекта поделился представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своих соцсетях.

«[Законом] делается невозможным деятельность на Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины. В государстве, которое ведет боевые действия с Украиной», — написал Тарас Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что проект направлен на недопущение раскола в украинском обществе по религиозному признаку.

Ранее Служба безопасности Украины проводила обыски в храмах по всей стране, в том числе и в Киево-Печерской лавре в Киеве. В их результате нескольким служащим церквей были предъявлены обвинения в госизмене. А 1 декабря прошлого года Зеленский ввел в действие запрет на Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией.

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Украинские власти внесли в парламент закон, способный запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), если найдутся доказательства ее связи с Россией. Деталями проекта поделился представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своих соцсетях. «[Законом] делается невозможным деятельность на Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины. В государстве, которое ведет боевые действия с Украиной», — написал Тарас Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что проект направлен на недопущение раскола в украинском обществе по религиозному признаку. Ранее Служба безопасности Украины проводила обыски в храмах по всей стране, в том числе и в Киево-Печерской лавре в Киеве. В их результате нескольким служащим церквей были предъявлены обвинения в госизмене. А 1 декабря прошлого года Зеленский ввел в действие запрет на Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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