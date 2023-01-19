На Украине внесли законопроект, способный запретить УПЦ

19 января 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

УПЦ будет запрещена, если найдутся ее связи с Россией, сообщается в документе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти внесли в парламент закон, способный запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), если найдутся доказательства ее связи с Россией. Деталями проекта поделился представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своих соцсетях. «[Законом] делается невозможным деятельность на Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины. В государстве, которое ведет боевые действия с Украиной», — написал Тарас Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что проект направлен на недопущение раскола в украинском обществе по религиозному признаку. Ранее Служба безопасности Украины проводила обыски в храмах по всей стране, в том числе и в Киево-Печерской лавре в Киеве. В их результате нескольким служащим церквей были предъявлены обвинения в госизмене. А 1 декабря прошлого года Зеленский ввел в действие запрет на Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией.

Украинские власти внесли в парламент закон, способный запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), если найдутся доказательства ее связи с Россией. Деталями проекта поделился представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своих соцсетях. «[Законом] делается невозможным деятельность на Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины. В государстве, которое ведет боевые действия с Украиной», — написал Тарас Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что проект направлен на недопущение раскола в украинском обществе по религиозному признаку. Ранее Служба безопасности Украины проводила обыски в храмах по всей стране, в том числе и в Киево-Печерской лавре в Киеве. В их результате нескольким служащим церквей были предъявлены обвинения в госизмене. А 1 декабря прошлого года Зеленский ввел в действие запрет на Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией.