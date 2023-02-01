Жители севера УрФО заподозрили продавцов «Яндекс Маркета» в продаже старых iPhone под видом новых

01 февраля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Клиенту доставили подержанный iPhone во вскрытой коробке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители «тюменской матрешки» заподозрили продавцов «Яндекс Маркета» в продаже старых iPhone под видом новых. Тюменец Игорь Волосин рассказал URA.RU, что купил на маркетплейсе новый смартфон от Apple с доставкой для своей матери в Мегион (ХМАО), вместо которого ей привезли подержанный телефон. Источник агентства внутри компании утверждает, что эта ситуация — не первый подобный случай в работе сервиса за последнее время. «Заказал новый iPhone 11 на „Яндекс Маркете“ 26 декабря. Его должны были доставить 10 января. Не пришел. А потом его привезли аж 17 января. Причем пришел Б\У-шный, вскрытый со сломанной коробкой. Видно, что телефон старый и явно им пользовались: потертый и весь в отпечатках. Мама отказалась принимать, я ей заказывал на день рождения», — рассказал журналисту агентства Волосин. Источник URA.RU внутри компании утверждает, что эта ситуация — не первый подобный случай в работе маркетплейса за последнее время. «Якобы продавцы это делают не случайно. И происходит это, когда дети или внуки что-то покупают своим пожилым родственникам (в документах видно, кто получатель и кто покупатель). Доставка дальняя, а пожилые родные по незнанию просто принимают такие товары», — считает инсайдер. При этом поддержка маркетплейса, по словам Волосина, списала вину на транспортную компанию. «Когда они сначала вовремя не привезли телефон, то сказали, что это я сам перенес доставку. Хотя ничего такого я не делал», — добавляет Волосин. Агентство направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако на момент публикации новости ответ получить не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители «тюменской матрешки» заподозрили продавцов «Яндекс Маркета» в продаже старых iPhone под видом новых. Тюменец Игорь Волосин рассказал URA.RU, что купил на маркетплейсе новый смартфон от Apple с доставкой для своей матери в Мегион (ХМАО), вместо которого ей привезли подержанный телефон. Источник агентства внутри компании утверждает, что эта ситуация — не первый подобный случай в работе сервиса за последнее время. «Заказал новый iPhone 11 на „Яндекс Маркете“ 26 декабря. Его должны были доставить 10 января. Не пришел. А потом его привезли аж 17 января. Причем пришел Б\У-шный, вскрытый со сломанной коробкой. Видно, что телефон старый и явно им пользовались: потертый и весь в отпечатках. Мама отказалась принимать, я ей заказывал на день рождения», — рассказал журналисту агентства Волосин. Источник URA.RU внутри компании утверждает, что эта ситуация — не первый подобный случай в работе маркетплейса за последнее время. «Якобы продавцы это делают не случайно. И происходит это, когда дети или внуки что-то покупают своим пожилым родственникам (в документах видно, кто получатель и кто покупатель). Доставка дальняя, а пожилые родные по незнанию просто принимают такие товары», — считает инсайдер. При этом поддержка маркетплейса, по словам Волосина, списала вину на транспортную компанию. «Когда они сначала вовремя не привезли телефон, то сказали, что это я сам перенес доставку. Хотя ничего такого я не делал», — добавляет Волосин. Агентство направило официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако на момент публикации новости ответ получить не удалось.