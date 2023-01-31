Соратница Шумкова собрала курганских мэров в правительстве

Замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи сообщила о сборе глав администраций округов для обучения в областном правительстве. Об этом чиновница информировала подписчиков своего telegram-канала.
«Провели очередной обучающий семинар для глав муниципальных образований. <…> регулярные тренинги и семинары позволяют эффективнее выстроить работу в каждом муниципальном образовании», — рассказала Куташи. По мнению замгубернатора, подобные сборы помогают руководителям понять, что сообща они движутся в нужном направлении.
На семинаре главам напомнили, насколько важно оперативно и качественно работать с обращениями жителей. Еще одной большой темой сбора стало обсуждение подготовки к весеннему сезону с его половодьем и пожароопасной обстановкой.
Ранее URA.RU сообщало, что руководитель аппарата главы региона Куташи собирается на учебу в школу для топ-менеджеров. Учеба для российских политиков и управленцев, в которой примет участие Куташи, запланирована на текущий февраль.
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