Соратница Шумкова собрала курганских мэров в правительстве

01 февраля 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Курганский замгубернатора собрала глав администраций в правительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи сообщила о сборе глав администраций округов для обучения в областном правительстве. Об этом чиновница информировала подписчиков своего telegram-канала. «Провели очередной обучающий семинар для глав муниципальных образований. <…> регулярные тренинги и семинары позволяют эффективнее выстроить работу в каждом муниципальном образовании», — рассказала Куташи. По мнению замгубернатора, подобные сборы помогают руководителям понять, что сообща они движутся в нужном направлении. На семинаре главам напомнили, насколько важно оперативно и качественно работать с обращениями жителей. Еще одной большой темой сбора стало обсуждение подготовки к весеннему сезону с его половодьем и пожароопасной обстановкой. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель аппарата главы региона Куташи собирается на учебу в школу для топ-менеджеров. Учеба для российских политиков и управленцев, в которой примет участие Куташи, запланирована на текущий февраль.

Замгубернатора Курганской области по внутренней политике Оксана Куташи сообщила о сборе глав администраций округов для обучения в областном правительстве. Об этом чиновница информировала подписчиков своего telegram-канала. «Провели очередной обучающий семинар для глав муниципальных образований. <…> регулярные тренинги и семинары позволяют эффективнее выстроить работу в каждом муниципальном образовании», — рассказала Куташи. По мнению замгубернатора, подобные сборы помогают руководителям понять, что сообща они движутся в нужном направлении. На семинаре главам напомнили, насколько важно оперативно и качественно работать с обращениями жителей. Еще одной большой темой сбора стало обсуждение подготовки к весеннему сезону с его половодьем и пожароопасной обстановкой. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель аппарата главы региона Куташи собирается на учебу в школу для топ-менеджеров. Учеба для российских политиков и управленцев, в которой примет участие Куташи, запланирована на текущий февраль.