У крупнейшего застройщика Нижневартовска сменился директор

Должность директора занял Сергей Солдатов
У ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» (ХМАО), который является самым крупным застройщиком города, поменялся генеральный директор. Об этом сообщается на сайте компании.
«С 2023 года должность генерального директора ЗАО „НСД“ занимает Сергей Солдатов. Ранее ее занимала Лариса Бусел», — уточняется на сайте ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».
Ранее URA.RU рассказывало, что любимый застройщик мэрии Нижневартовска — ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» — не выполнил план по вводу жилья в эксплуатацию. Застройщик ведет переговоры со «Сбербанком» о рефинансировании кредитных обязательств, а также меняет стратегию работы компании.
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