СNN: организаторы ОИ в Париже подтвердили допуск российских спортсменов 02 февраля 2023 в 03:32 Размер текста - 17 + Российские спортсмены будут участвовать в Олимпийских играх в Париже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в следующем году, примут в качестве участников российских и белорусских спортсменов. Допуск одобрили организаторы события. «Организаторы следующих летних Олимпийских игр заявили, что они будут следовать ранее объявленному Международному олимпийскому комитету (МОК) плану разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх», — сообщили представители Paris 2024 в электронном письме телеканалу CNN . Тем не менее, отмечается, что организация будет соблюдать санкции, ранее введенные МОК: спортсмены из двух стран смогут участвовать в Играх в качестве «нейтральных спортсменов». Ранее МОК предложил допускать российских и белорусских спортсменов только при условии, что они выступили против специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, МОК не одобрил возможности трансляции Россией Олимпийских игр на ближайшие десять лет. Также сообщается, что комитет не станет рассматривать возможность допуска российских спортсменов к участию под флагами страны, передает RT. Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в следующем году, примут в качестве участников российских и белорусских спортсменов. Допуск одобрили организаторы события. «Организаторы следующих летних Олимпийских игр заявили, что они будут следовать ранее объявленному Международному олимпийскому комитету (МОК) плану разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх», — сообщили представители Paris 2024 в электронном письме телеканалу CNN. Тем не менее, отмечается, что организация будет соблюдать санкции, ранее введенные МОК: спортсмены из двух стран смогут участвовать в Играх в качестве «нейтральных спортсменов». Ранее МОК предложил допускать российских и белорусских спортсменов только при условии, что они выступили против специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, МОК не одобрил возможности трансляции Россией Олимпийских игр на ближайшие десять лет. Также сообщается, что комитет не станет рассматривать возможность допуска российских спортсменов к участию под флагами страны, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям