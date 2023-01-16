России запретили показ Олимпиад до 2032 года

17 января 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

В МОК не предоставили права России на трансляцию Олимпиад вплоть до 2032 Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр до 2032 года переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). России в списках на вещание нет. Об этом заявил Международный олимпийский комитет (МОК). «МОК сегодня объявил, что все медиа-права в Европе на четыре Олимпийских игры в период 2026—2032 годов были переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery», — заявлено на официальном сайте МОК. В список стран, имеющих право вещания, не вошли Россия и Белоруссия. Ранее МОК запретил показ России двух олимпиад, запланированных на 2026 и 2028 год. Кроме того, из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине МОК продлил санкции против отечественных спортсменов. Под запрет попала возможность использования флагов, гимнов и любых опознавательных знаков государств России и Белоруссии.

Медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр до 2032 года переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). России в списках на вещание нет. Об этом заявил Международный олимпийский комитет (МОК). «МОК сегодня объявил, что все медиа-права в Европе на четыре Олимпийских игры в период 2026—2032 годов были переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery», — заявлено на официальном сайте МОК. В список стран, имеющих право вещания, не вошли Россия и Белоруссия. Ранее МОК запретил показ России двух олимпиад, запланированных на 2026 и 2028 год. Кроме того, из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине МОК продлил санкции против отечественных спортсменов. Под запрет попала возможность использования флагов, гимнов и любых опознавательных знаков государств России и Белоруссии.