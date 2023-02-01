Жители Кургана заметили, что проезд на электричке от Заозерного микрорайона до вокзала будет дешевле, чем на автобусе. Своими наблюдениями они поделились в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Стоимость проезда на электричке от Заозерного до вокзала будет ниже, чем на автобусе», — говорится в посте. Светлана Аматова отметила, что не все в микрорайоне живут рядом с остановкой электрички, поэтому проезд в одну сторону будет выше. «30 рублей, чтобы доехать до электрички, 20 рублей — на электричке. Выходит 50 рублей в одну сторону! Чтоб вам всю жизнь ездить на автобусах после такой реформы», — написала она.
Некоторые курганцы начали шутить о том, что всем «стоит пересесть на электрички». «Даешь электрички вместо пазиков!» — предлагает Вячеслав Смирнов. Владимир Канашов написал, что скоро «все будут летать на самолетах». «Скоро из Заозерного в Курган будем летать на самолетах, потому что электрички тоже в ремонт отправят. А когда и самолеты кончатся, будем, как пилигримы, пешим ходом с котомкой на палке», — написал мужчина.
Ранее URA.RU писало, что курганцам, проживающим в Заозерном, предложили пересесть на электрички. Это произошло из-за многочисленных жалоб на автобусы из-за транспортной реформы и предстоящего ремонта Чеховского моста. Новые маршруты появились в Кургане с третьего января.
Курганцы отметили, что на электричке ездить дешевле, чем на автобусе
Жители Кургана заметили, что проезд на электричке от Заозерного микрорайона до вокзала будет дешевле, чем на автобусе. Своими наблюдениями они поделились в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Стоимость проезда на электричке от Заозерного до вокзала будет ниже, чем на автобусе», — говорится в посте. Светлана Аматова отметила, что не все в микрорайоне живут рядом с остановкой электрички, поэтому проезд в одну сторону будет выше. «30 рублей, чтобы доехать до электрички, 20 рублей — на электричке. Выходит 50 рублей в одну сторону! Чтоб вам всю жизнь ездить на автобусах после такой реформы», — написала она. Некоторые курганцы начали шутить о том, что всем «стоит пересесть на электрички». «Даешь электрички вместо пазиков!» — предлагает Вячеслав Смирнов. Владимир Канашов написал, что скоро «все будут летать на самолетах». «Скоро из Заозерного в Курган будем летать на самолетах, потому что электрички тоже в ремонт отправят. А когда и самолеты кончатся, будем, как пилигримы, пешим ходом с котомкой на палке», — написал мужчина. Ранее URA.RU писало, что курганцам, проживающим в Заозерном, предложили пересесть на электрички. Это произошло из-за многочисленных жалоб на автобусы из-за транспортной реформы и предстоящего ремонта Чеховского моста. Новые маршруты появились в Кургане с третьего января.