Курганцы заметили, что ездить на электричке дешевле, чем на автобусе. Скрин

02 февраля 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Курганцы в шутку предложили всем пересесть с автобусов на электрички Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана заметили, что проезд на электричке от Заозерного микрорайона до вокзала будет дешевле, чем на автобусе. Своими наблюдениями они поделились в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Стоимость проезда на электричке от Заозерного до вокзала будет ниже, чем на автобусе», — говорится в посте. Светлана Аматова отметила, что не все в микрорайоне живут рядом с остановкой электрички, поэтому проезд в одну сторону будет выше. «30 рублей, чтобы доехать до электрички, 20 рублей — на электричке. Выходит 50 рублей в одну сторону! Чтоб вам всю жизнь ездить на автобусах после такой реформы», — написала она. Некоторые курганцы начали шутить о том, что всем «стоит пересесть на электрички». «Даешь электрички вместо пазиков!» — предлагает Вячеслав Смирнов. Владимир Канашов написал, что скоро «все будут летать на самолетах». «Скоро из Заозерного в Курган будем летать на самолетах, потому что электрички тоже в ремонт отправят. А когда и самолеты кончатся, будем, как пилигримы, пешим ходом с котомкой на палке», — написал мужчина. Ранее URA.RU писало, что курганцам, проживающим в Заозерном, предложили пересесть на электрички. Это произошло из-за многочисленных жалоб на автобусы из-за транспортной реформы и предстоящего ремонта Чеховского моста. Новые маршруты появились в Кургане с третьего января. Курганцы отметили, что на электричке ездить дешевле, чем на автобусе Группа «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана заметили, что проезд на электричке от Заозерного микрорайона до вокзала будет дешевле, чем на автобусе. Своими наблюдениями они поделились в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Стоимость проезда на электричке от Заозерного до вокзала будет ниже, чем на автобусе», — говорится в посте. Светлана Аматова отметила, что не все в микрорайоне живут рядом с остановкой электрички, поэтому проезд в одну сторону будет выше. «30 рублей, чтобы доехать до электрички, 20 рублей — на электричке. Выходит 50 рублей в одну сторону! Чтоб вам всю жизнь ездить на автобусах после такой реформы», — написала она. Некоторые курганцы начали шутить о том, что всем «стоит пересесть на электрички». «Даешь электрички вместо пазиков!» — предлагает Вячеслав Смирнов. Владимир Канашов написал, что скоро «все будут летать на самолетах». «Скоро из Заозерного в Курган будем летать на самолетах, потому что электрички тоже в ремонт отправят. А когда и самолеты кончатся, будем, как пилигримы, пешим ходом с котомкой на палке», — написал мужчина. Ранее URA.RU писало, что курганцам, проживающим в Заозерном, предложили пересесть на электрички. Это произошло из-за многочисленных жалоб на автобусы из-за транспортной реформы и предстоящего ремонта Чеховского моста. Новые маршруты появились в Кургане с третьего января.