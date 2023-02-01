В США раскрыли обман Байдена с истребителями F-16 для Украины

The New York Times: США перекладывают ответственность за поставки истребителей Киеву на Европу

02 февраля 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

США не собираются отправлять на Украину истребители F-16, сообщили американские журналисты Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США врут, что отправят оружие на Украину, чтобы спровоцировать Европу на такие поставки. Об этом рассказали журналисты, освещающие вопросы национальной безопасности США, Эрик Шмитт и Хелен Купер. Сами Штаты не собираются ничего отправлять Киеву, в том числе истребители F-16, потому что это обострит отношения с Россией. Такая схема была реализована с вопросом поставок танков. «В случае с танками Abrams одного объявления на прошлой неделе о том, что Соединенные Штаты отправят их, было достаточно, чтобы „разблокировать“ немецкие танки Leopard 2. Хотя Пентагон говорит, что Abrams, вероятно, прибудет на поле боя в течение нескольких месяцев, если не лет», — сообщают журналисты издания The New York Times. Европейские лидеры не хотят брать на себя ответственность за объявление поставок какой-либо военной техники, пока этого не сделают США. Поэтому Вашингтон публично отказывает Украине в поставках, но кулуарно намекает, что отказ временный. Это дает сигнал европейским странам, и они берут вопрос о поставках техники на себя. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Европа ведет переговоры с США о поставках американских истребителей F-16. В Пентагоне не исключили, что такие истребители будут предоставлены Киеву, передает «Царьград», но отметили, что управление истребителями потребует длительной подготовки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти США врут, что отправят оружие на Украину, чтобы спровоцировать Европу на такие поставки. Об этом рассказали журналисты, освещающие вопросы национальной безопасности США, Эрик Шмитт и Хелен Купер. Сами Штаты не собираются ничего отправлять Киеву, в том числе истребители F-16, потому что это обострит отношения с Россией. Такая схема была реализована с вопросом поставок танков. «В случае с танками Abrams одного объявления на прошлой неделе о том, что Соединенные Штаты отправят их, было достаточно, чтобы „разблокировать“ немецкие танки Leopard 2. Хотя Пентагон говорит, что Abrams, вероятно, прибудет на поле боя в течение нескольких месяцев, если не лет», — сообщают журналисты издания The New York Times. Европейские лидеры не хотят брать на себя ответственность за объявление поставок какой-либо военной техники, пока этого не сделают США. Поэтому Вашингтон публично отказывает Украине в поставках, но кулуарно намекает, что отказ временный. Это дает сигнал европейским странам, и они берут вопрос о поставках техники на себя. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Европа ведет переговоры с США о поставках американских истребителей F-16. В Пентагоне не исключили, что такие истребители будут предоставлены Киеву, передает «Царьград», но отметили, что управление истребителями потребует длительной подготовки.