Володин предрек новый разгром Германии

02 февраля 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что новая немецкая военная техника повторит судьбу той, что была сожжена Красной армией под Сталинградом в 1943 году. Об этом он написал в своем telegram-канале. ФРГ обрекает себя на такие последствия, поставляя тяжелую военную технику Киеву. «Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. „Леопарды“ будут сожжены, повторив судьбу фашистских „Тигров“. Руководству Германии следует объясниться перед своими гражданами, зачем они снова втягивают немецкий народ в войну. И вспомнить далекий, но памятный 1943 год», — написал Володин, поздравляя россиян с Днем разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал направить на Украину 14 танков Leopard. Также он одобрил возможность реэкспорта таких танков из третьих стран.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что новая немецкая военная техника повторит судьбу той, что была сожжена Красной армией под Сталинградом в 1943 году. Об этом он написал в своем telegram-канале. ФРГ обрекает себя на такие последствия, поставляя тяжелую военную технику Киеву. «Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. „Леопарды“ будут сожжены, повторив судьбу фашистских „Тигров“. Руководству Германии следует объясниться перед своими гражданами, зачем они снова втягивают немецкий народ в войну. И вспомнить далекий, но памятный 1943 год», — написал Володин, поздравляя россиян с Днем разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал направить на Украину 14 танков Leopard. Также он одобрил возможность реэкспорта таких танков из третьих стран.