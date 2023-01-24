Spiegel: Шольц предоставит Украине танки Leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить немецкие танки Leopard на Украину. Об этом написали в Spiegel.
«Германия поставит в Украину боевые танки Leopard 2 <…> речь идет как минимум об одной партии Leopard 2A6», — написали в издании. Также в материале уточнили, что Германия разрешила Польше отправить на Украину военную технику. Кроме того, другие страны НАТО тоже хотят иметь возможность поставлять танки Киеву. Поэтому правительство ФРГ намерено дать им разрешение на экспорт «Леопардов».
Ранее Шольц заявил, что Германия предоставит Киеву «Леопарды», если США отправят на Украину свои танки Abrams. Из-за непринятия канцлером решения, касаемо помощи украинской стороне, в немецком правительстве разгорелся скандал. В издании Zeit писали, что депутаты требовали от Шольца определиться со своей позицией, передает телеканал 360. Позднее стало известно, Польша запросит у ФРГ разрешение предоставить Украине танки, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение предоставить немецкие танки Leopard на Украину. Об этом написали в Spiegel. «Германия поставит в Украину боевые танки Leopard 2 <…> речь идет как минимум об одной партии Leopard 2A6», — написали в издании. Также в материале уточнили, что Германия разрешила Польше отправить на Украину военную технику. Кроме того, другие страны НАТО тоже хотят иметь возможность поставлять танки Киеву. Поэтому правительство ФРГ намерено дать им разрешение на экспорт «Леопардов». Ранее Шольц заявил, что Германия предоставит Киеву «Леопарды», если США отправят на Украину свои танки Abrams. Из-за непринятия канцлером решения, касаемо помощи украинской стороне, в немецком правительстве разгорелся скандал. В издании Zeit писали, что депутаты требовали от Шольца определиться со своей позицией, передает телеканал 360. Позднее стало известно, Польша запросит у ФРГ разрешение предоставить Украине танки, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.