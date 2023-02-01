Экс-член Совбеза рассекретил переговоры Ельцина с США о ядерном статусе Украины

02 февраля 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Борис Ельцин был вынужден ехать в США для обсуждения ядерного статуса Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый президент России Борис Ельцин ездил в США, чтобы договориться по поводу ядерного статуса Украины. Об этом рассказал бывший член Совбеза РФ Сергей Филатов. Он уточнил, что Украина хотела сохранить атомную бомбу в своем арсенале. «Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России. В разговоре министр обороны [Украины Константин] Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться», — сказал Филатов РИА Новости. Он также пояснил, что из-за необходимости заключить соглашение по этому вопросу Ельцин поехал в США. Морозов настаивал, что атомная бомба должна остаться на Украине, несмотря на то, что запасы топлива были ограничены. Тогда Ельцин принял решение обратиться к американскому правительству, чтобы оно повлияло на киевские власти. Бывший российский лидер назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором», передает «Царьград».

Первый президент России Борис Ельцин ездил в США, чтобы договориться по поводу ядерного статуса Украины. Об этом рассказал бывший член Совбеза РФ Сергей Филатов. Он уточнил, что Украина хотела сохранить атомную бомбу в своем арсенале. «Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России. В разговоре министр обороны [Украины Константин] Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться», — сказал Филатов РИА Новости. Он также пояснил, что из-за необходимости заключить соглашение по этому вопросу Ельцин поехал в США. Морозов настаивал, что атомная бомба должна остаться на Украине, несмотря на то, что запасы топлива были ограничены. Тогда Ельцин принял решение обратиться к американскому правительству, чтобы оно повлияло на киевские власти. Бывший российский лидер назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором», передает «Царьград».