01 февраля 2023

Экс-член Совбеза рассекретил переговоры Ельцина с США о ядерном статусе Украины

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Музей первого президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург, музей бориса ельцина
Борис Ельцин был вынужден ехать в США для обсуждения ядерного статуса Украины Фото:

Первый президент России Борис Ельцин ездил в США, чтобы договориться по поводу ядерного статуса Украины. Об этом рассказал бывший член Совбеза РФ Сергей Филатов. Он уточнил, что Украина хотела сохранить атомную бомбу в своем арсенале.

«Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России. В разговоре министр обороны [Украины Константин] Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться», — сказал Филатов РИА Новости. Он также пояснил, что из-за необходимости заключить соглашение по этому вопросу Ельцин поехал в США.

Морозов настаивал, что атомная бомба должна остаться на Украине, несмотря на то, что запасы топлива были ограничены. Тогда Ельцин принял решение обратиться к американскому правительству, чтобы оно повлияло на киевские власти. Бывший российский лидер назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором», передает «Царьград».

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Первый президент России Борис Ельцин ездил в США, чтобы договориться по поводу ядерного статуса Украины. Об этом рассказал бывший член Совбеза РФ Сергей Филатов. Он уточнил, что Украина хотела сохранить атомную бомбу в своем арсенале. «Разногласия были всегда, потому что в разногласиях участвовала атомная бомба. Украина не хотела ее отдавать ни в коем случае России. В разговоре министр обороны [Украины Константин] Морозов сказал, что это оружие им нужно, они еще будут им пользоваться», — сказал Филатов РИА Новости. Он также пояснил, что из-за необходимости заключить соглашение по этому вопросу Ельцин поехал в США. Морозов настаивал, что атомная бомба должна остаться на Украине, несмотря на то, что запасы топлива были ограничены. Тогда Ельцин принял решение обратиться к американскому правительству, чтобы оно повлияло на киевские власти. Бывший российский лидер назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором», передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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