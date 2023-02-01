В городе ХМАО закрыли школы на карантин из-за эпидемии ОРВИ и гриппа

В Урае школьников переводят на дистанционное обучение со 2 по 8 февраля 2023 года. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что муниципалитет лидирует в округе по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.
«Урай лидирует по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди городов и районов округа. Средняя заболеваемость — 192,3 случая на 10 тысяч населения. Приостановлен очный образовательный процесс в двух школах со 2 по 8 февраля, остальные образовательные организации по решению санитарно-противоэпидемической комиссии переведены на кабинетную систему работы», — прокомментировала Кудрявцева.
По данным мэрии Урая, в городе до 8 февраля также запретили организацию массовых мероприятий. На дистанционный формат обучения переведены гимназия имени Яковлева и школа №12.
В Роспотребнадзоре сообщают, что на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты два детских сада в Березовском и Кондинском районах ХМАО и две школы в Березовском и Ханты-Мансийском районе. Всего же в Югре остановлен очный процесс обучения в 34 группах в детских садах и 43 классах в 20 школах десяти муниципалитетов.
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