01 февраля 2023

Следствие требует ареста для свердловского полицейского, при котором умер задержанный

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Единственным полицейским, которому 2 февраля избирают меру пресечения, стал Максим Онучин Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания

Следствие предполагает, что полицейский Максим Онучин, при котором от перелома шеи умер житель Нижнего Тагила, может скрыться от правосудия, если его не заключат под стражу. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда.

«Следователь боится, что обвиняемый Онучин может скрыться от следствия, воздействовать на свидетелей и на потерпевшую. Поэтому обвинение просит назначить меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта», — сообщил корреспондент из зала суда.

Ранее URA.RU сообщало, что Дзержинский районный суд Нижнего Тагила доставил одного из полицейских, который вместе с коллегами допустил смерть мужчины во время задержания. Инцидент произошел 29 января. Позже было установлено, что причиной смерти задержанного стал перелом позвонка шейного отдела.

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Следствие предполагает, что полицейский Максим Онучин, при котором от перелома шеи умер житель Нижнего Тагила, может скрыться от правосудия, если его не заключат под стражу. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда. «Следователь боится, что обвиняемый Онучин может скрыться от следствия, воздействовать на свидетелей и на потерпевшую. Поэтому обвинение просит назначить меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта», — сообщил корреспондент из зала суда. Ранее URA.RU сообщало, что Дзержинский районный суд Нижнего Тагила доставил одного из полицейских, который вместе с коллегами допустил смерть мужчины во время задержания. Инцидент произошел 29 января. Позже было установлено, что причиной смерти задержанного стал перелом позвонка шейного отдела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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